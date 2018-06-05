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"Kucaklaşmaya, kol kola girmeye ihtiyacımız var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 00:06 | Son Güncelleme

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay: - "Çipras'a, İsrail Başbakanı'na söylemediğimizi kendi liderlerimize söylememeye gayret sarf edelim çünkü kucaklaşmaya, kol kola girmeye ihtiyacımız var"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Çipras'a, İsrail Başbakanı'na söylemediğimizi kendi liderlerimize söylememeye gayret sarf edelim çünkü kucaklaşmaya, kol kola girmeye ihtiyacımız var." dedi.

Atalay, konfederasyonun bir otelde düzenlediği iftarda, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Programda konuşma yapan Atalay, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda şehit olan 3 asker için Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye'de sendikalara yönelik yapılan baskıları doğru bulmadığını ifade eden Atalay, "24 Haziran'da herkes aynı eşit ölçüde. Memur-Sen'in, DİSK'in, Türk-İş'in, Hak-İş'in de bir oyu var. Özellikle belediye başkanı, siyasiler, işverenlerimiz bu konuyla ilgili kendine göre sendika istiyor. Onun adı o zaman sendika olmuyor. Kendine göre sendika oluyorsa, adı sendika olmuyor. Ne olduğunu kamuoyu da ben de Allah da biliyor." diye konuştu.

Atalay, "siyasi parti adaylarının ağızlarından çıkanları kulaklarının duyması ve dikkatli konuşması" gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"24 Haziran'dan sonra yine bu ülkede beraber yaşayacağız. Benim cumhurbaşkanım, başbakanım, ana muhalefet liderim, bütün adaylar bizim adaylarımız, bizim insanlarımız. Trump'tan, Merkel'den benim için daha önemli bunlar. Çipras'a, İsrail Başbakanı'na söylemediğimizi kendi liderlerimize söylememeye gayret sarf edelim. Ben bunu siyasiler için özellikle söylüyorum çünkü kucaklaşmaya, kol kola girmeye ihtiyacımız var. Dünyanın umurunda değil asker mi ölmüş, polis mi ölmüş, PKK'lı mı ölmüş. Hiç umurunda değil onlar. Ülkemizi karıştırmaya, film çevirmeye devam ediyorlar. Kuklacılar hep aynı ama kuklalar değişiyor. Kuklacıların oynattığı kuklalara mani olmamız gerekiyor."

- "Ben hiç işçi ağırlıklı Meclis olduğunu görmedim"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Atalay, AK Parti'nin seçim beyannamesindeki işçilere yönelik projelere ilişkin şunları söyledi:

"Bizim bu Meclis kurulduğundan beri ben hiç işçi ağırlıklı bir Meclis olduğunu görmedim. Siz gördüyseniz bana söyleyin. Hep işveren ağırlıklı Meclis oldu. 600 vekil var. Seçilebilecek yerde 6'yı bırak, 3 işçi kökenli kimseyi ben görmüyorum. Belki memurla ilgili 2-3 memur arkadaş var. Onlar belki seçilebilir ama işçi kökenli, ben orada seçilebilecek bir yerden görmüyorum."

İftara, Türk-İş Yönetim Kurulu üyeleri ile Konfederasyona üye sendikaların genel başkanları da katıldı.

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basınla iftar TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay

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