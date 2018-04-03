HABER

Küçük Alya ’Tayyip Dede’sini göremeyince gözyaşlarına boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 09:24 | Son Güncelleme

AK Parti Adana 6.

AK Parti Adana 6. Olağan Kongresi için pazar günü Adana’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayranı 6 yaşındaki Alya Dua Göçmez, Erdoğan’ı göremeyince gözyaşlarına boğuldu.
Yüreğir ilçesi Serin Evler Mahallesi 3902 Sokak 10 numaralı evde oturan 6 yaşındaki Alya Dua Göçmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyor. Fevziye Çelik İlkokulu’nda ana sınıfı öğrencisi Alya Dua, özel bir hastanede temizlik görevlisi Mehmet (32) ve ev hanımı Aşkın Göçmez’in (29) iki kızından büyüğü. Küçük Alya Dua, geçtiğimiz pazar günü Adana’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı görmek için annesine yalvardı. Yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı mitingde olası bir izdihama karşı annesi tarafından alana götürülemeyen küçük Alya Dua ağlamaya başladı. ’Tayyip Dedemi görmek istiyorum’ diye ağlayan kızını cep telefonu ile görüntüleyen genç anne, bunu da sosyal medyada paylaşınca tıklanma rekoru kırdı. Minik Alya o gün Erdoğan’ı göremedi ancak Hatay’a helikopterle giderken ona evlerinin damından el salladı.
Televizyonun başından ayrılmayıp, haber kanallarını izleyen minik Alya, Cumhurbaşkanı Erdoğan televizyona çıktığı an ekrandan onun elini öpüp seviyor.

"Onu çok seviyorum çünkü bizi koruyor"
Cumhurbaşkanını çok sevdiğini, annesi kalabalık nedeniyle izin vermediği için ağladığını söyleyen küçük Alya Dua, “Onu çok seviyorum. O bizi koruyor. Kalabalık yüzünden annem ve ninem bana izin vermedi. Tayyip Dede’yi göremediğim için kendimi mutsuz hissettim ve ağladım. Kendisini görmek istiyorum. Görürsem çok sevinirim. Onun yanına gitmek ve yanında yaşamak istiyorum. Helikopterle evimizin önünden geçti ben de el salladım. Evde 3 tane bayrak var birisini ona vermek istiyorum. Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gitmek istiyorum” dedi.

Tosun roket için marka başvurusu yapmış!Tosun roket için marka başvurusu yapmış!
Yaralı küçük çocuk çatıya uçtu!Yaralı küçük çocuk çatıya uçtu!
Soğuk algınlığı ilaçlarında büyük tehlike!Soğuk algınlığı ilaçlarında büyük tehlike!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Özgecan'ın babasından Nihat Doğan'a sert tepki

Özgecan'ın babasından Nihat Doğan'a sert tepki

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu? Survivor 2018 All Star'da Ünlüler Gönüllüler takımlarında kimler var?

Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu? Survivor 2018 All Star'da Ünlüler Gönüllüler takımlarında kimler var?

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

İlginizi Çekebilir

İstanbul Gaziosmanpaşa'da büyük yangın!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da büyük yangın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Muğla açıklarında tekne battı ihbarı! Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi

Muğla açıklarında tekne battı ihbarı! Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!

Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! YKS'ye başvuramayanlar için ikinci şans

Son dakika! YKS'ye başvuramayanlar için ikinci şans

Mehmet Aydın'ın son vurgunu ortaya çıktı

Mehmet Aydın'ın son vurgunu ortaya çıktı

Genç kıza önce öğretmeni ardından sevgilisinin annesi dehşeti yaşattı!

Genç kıza önce öğretmeni ardından sevgilisinin annesi dehşeti yaşattı!

CHP'nin Erdoğan'a yönelik 'kamuflajlı ziyaret' tepkisine AK Parti'den flaş yanıt

CHP'nin Erdoğan'a yönelik 'kamuflajlı ziyaret' tepkisine AK Parti'den flaş yanıt

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın roket için marka başvurusu yapmış!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın roket için marka başvurusu yapmış!

Böyle dolandırıcılık görülmedi! İstanbul'da 'Sülün Osman' vakası!

Böyle dolandırıcılık görülmedi! İstanbul'da 'Sülün Osman' vakası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.