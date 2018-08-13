Küçük Burak'ın salatayı iştahla yediği anlar ilgi gördü

Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da, bir kişinin 2 yaşındaki oğlunun salatayı iştahla yediği anların görüntüleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Erzincan kent merkezinde yaşayan Murat Polat'ın 3 çocuğundan en küçüğü olan Burak Polat'ın annesinin hazırladığı salatayı yeme şekli izleyenleri tebessüm ettiriyor. Salata kasesini kafasına kaldıran, içindeki yemek için mücadele eden çocuğun görüntüsü, sosyal medya ilgiyle izlendi.

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