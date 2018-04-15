Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde yıkımı gerçekleştirilen küçük çarşıya gençlik merkezi yapılacağı bildirildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ilçesi Küçük Çarşı mevkiinde yer alan projenin yapımına başlayan Büyükşehir Belediyesi, gençlere hobilerini gerçekleştirebilecekleri, kendilerini eğitip, yeni arkadaşlar edinebilecekleri ve güzel vakit geçirebilecekleri yeni bir merkez inşa ediyor.
5 katlı gençlik merkezi olarak planlanan ve 4 bin 696 metrekare alanda, gençler için kendilerini geliştirebilecekleri pek çok atölye bulunuyor. Kitapsever gençler için kütüphanenin, resim atölyesinin, el sanatları atölyesinin, el becerilerini sergileyebilecekleri sergi alanının ve daha pek çok hobi alanının yer aldığı merkez tamamlandığında, gençleri bir araya getirecek ve kaliteli zaman geçirmelerini sağlayacak.
Fotoğraf ve müzik tutkunları bu merkeze uğrasın
Gençler için her şeyin düşünüldüğü merkezde, fotoğraf ve müzik tutkunu gençlerde unutulmadı. Fotoğrafçılık atölyesinin ve konservatuarın yer alacağı merkezde sanat tutkunu gençler bu alanda kendilerini geliştirebilecekler. Konservatuar salonunun da olacağı merkezde yeni yetenekler kendilerine yer bulabilecek. Konferans salonu, seminer odası, öğretmenler odası, seramik ve cam teknikleri odası, ses kayıt odası, müzik atölyesi, bilgisayar sınıfı, kafeteryanın da aralarında olduğu pek çok alanı bünyesinde barındıran bu merkezi, gençler çok sevecek.
Sözleşme bedeli 7 milyon 928 bin TL olan ve önümüzdeki hafta inşasına başlayacak olan merkez, 2019 yılının ilk ayında tamamlanmış olacak.
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