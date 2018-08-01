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Küçük çocuğa cinsel organını gösterdi! Linç girişimi kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 14:27 | Son Güncelleme

Burdur'da, ilkokul öğrencisi kız çocuğuna cinsel organını gösterdiği iddiasıyla linç edilmek istenirken, polisin kurtardığı Osman K.'ye (46) yönelik saldırı, çevredeki güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Konak Mahallesi'nde bir adamın, önüne geçtiği ilkokul öğrencisi kız çocuğuna cinsel organını gösterdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Taciz şüphelisinin Osman K. olduğunu belirleyen polis, dün kent merkezinde kurulan Salı Pazarı'nda önlem aldı.

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Yapılan çalışma sonucu Osman K., sivil polisler tarafından yakalandı. Yakalandığını öğrenenler, Osman K.'yi linç etmek istedi. Polis, Osman K.'yi iş yerine sokarak, linç girişiminden kurtardı. Arbede sırasında 1 polis memurunun parmağı çıkarken, 1 polis memuru da fenalık geçirdi. Yaralı polisler, kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi.

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DAHA ÖNCE DE 'TACİZ' ETMİŞ

İnşaatlarda elektrikçi olarak çalıştığı öğrenilen Osman K., dün akşam Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi edildikten sonra Burdur Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Daha önce de 'cinsel taciz' suçundan sabıkası olan ve cezaevinde yattığı belirtilen Osman K.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Taciz edilen kız çocuğunun ailesinin de polis merkezine gidip, şikayetçi olduğu belirtildi.

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LİNÇ GİRİŞİMİ KAMERADA

Öte yandan linç girişimi anı, çevredeki güvenlik kameraları ile olay yerindeki kişilerin cep telefonu kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, çevredeki bazı kişilerin, polisin gözaltına alıp, götürmeye çalıştığı Osman K.'ye saldırmaya çalıştığı görülüyor. Polislerin, Osman K.'yi hızla olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştığı, çevredekilerin de koşarak, peşlerinden gittiği görüntülerde yer aldı. Polisin, linç girişiminden korumak amacıyla iş yerine soktuğu Osman K.'ye, buradan çıkarılırken de kalabalığın saldırma anları görüntülere yansıdı.

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DHA

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