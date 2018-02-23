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Küçük çocuğa zorla viski içirmeye çalıştılar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 14:15 | Son Güncelleme

Çocuk istismarı haberleriyle sarsıldığımız bu dönemde sosyal medyada dolaşan bir video büyük şaşkınlık yarattı. Küçük bir çocuğa viski içirmeye çalışan gençlerin görüntüsü izleyenleri dehşete düşürdü. Tepkiler üzerine gençler, skandal bir açıklama yaparak olayla ilgili "Şaka yaptık" dediler.

Bir sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler kısa sürede yayıldı. İzleyenleri dehşete düşüren görütülerde bir grup genç küçük bir çocuğa zorla viski içirmeye çalışıyor.

Ağlamak üzere olan çocuğun halini görenler gençleri mesaj yağmuruna tuttu. Tepki çeken görüntülerin ardından bir açıklama yapan iki genç kız, olayın sadece 'şaka' olduğunu çocuğa gerçekten içki içirilmediğini, çocuğun uykudan uyandığı için ağladığını, annesinin ise mutfakta bulaşık yıkadığını söyledi. Ancak videonun sonunda özür dileyen gençlere tepkiler dinmedi. Suç duyurusunda bulunmak isteyenlerden biri sosyal medyada şu yorumda bulundu:

"Yasalar ne yapar bilmem ama korkunun gözünü seveyim. Çocuk istismarı her yerdeyken ve bunun 17 yaşında yada 50 yaşında olmakla ve ya cahil olmakla yada okumuş olmakla alakası yokken bir çocuğa eziyet etmemeyi ancak korkarak öğrenebilecekler ne yazık ki"

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Çocuk istismarı alkol

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Eger gercek oyleyse o siseye zorla oturtcaksın onları
YOK VALLAHİ BİNDİK ALAMETE GİDİYORUZ KIYAMETE... BAZILARI SAPITTI ..
@serdar75491 chp gencleri
bu chp zihniyeti laiklik batılılaşma diye diye ne kültür kaldı nede haram helal iyice sapıttılar
@efe3460_2013 Allah sana akıl fikir versin ve seni de bildiği gibi yapsın...
Yazıklar olsun o çocuğun iç organları iflas bile edebilir. İçirmişler zaten baksanıza çocuk kendinde değil. Zihniyetinize tüküreyim
laik ablar bunlar
eglenmek amacli bigun beraber viski icelim sizin icin ozel sise getirteyim yurt disindan yuzluk sisesi kurtarmaz sizi cunku adres belle ulasirsaniz agleniriz zavalli cocugun eglendigi gibi
Trakya Bölgesinde bu tür olaylar normalleşti. Piknik alanlarında küçücük çocuklara içki içirip videoya alıyorlar.. Aile sofralarında çocukla beraber içki içerler (dışarıda içeceğine babasıyla içsin mantığı var) . Tecavüz haberlerinde de, hep kesin buralı değil anadoludan gelme cahillerdir derler.
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