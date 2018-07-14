Küçük çocuğu ailesinden bu korkunç kaza ayırdı!

Diclekent Bulvarı Kayapınar Belediyesi Cegerxwin Kültür Merkezi önünde meydana gelen ve kız çocuğunun öldüğü, anne ve babasının yaralandığı trafik kazasının görüntüleri, bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, isimleri henüz öğrenilemeyen, küçük kızlarının elinden tutarak yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve baba, hızla gelen otomobilleri fark edince geçişlerini beklediği yer alıyor. İlk otomobil sol şeritten ilerlerken çizgiden gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen ikinci otomobilin ise aileye çarptığı, baba ve kızı fırlattığı, anneyi de yerde sürüklediği görülüyor.

Görüntülerde, kazayı gören vatandaşların da aileye yardım etmesi yer alıyor.

KÜÇÜK KIZ HATATINI KAYBETTİ



Kazada küçük kız hayatını kaybederken anne ve babası yaraladı. Babanın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Bu arada aileye çarpan otomobilin sürücüsünün de emniyet ekiplerince gözaltına alındığı ve ifadesinin sürdüğü öğrenildi. (AA)

