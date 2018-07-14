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Küçük çocuğu ailesinden bu korkunç kaza ayırdı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 11:48 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin el ele tutuşarak yolun karşısına geçmeye çalışan aileye çarpması sonucu çocuk hayatını kaybetti, anne ve babası yaralandı.

Diclekent Bulvarı Kayapınar Belediyesi Cegerxwin Kültür Merkezi önünde meydana gelen ve kız çocuğunun öldüğü, anne ve babasının yaralandığı trafik kazasının görüntüleri, bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, isimleri henüz öğrenilemeyen, küçük kızlarının elinden tutarak yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve baba, hızla gelen otomobilleri fark edince geçişlerini beklediği yer alıyor. İlk otomobil sol şeritten ilerlerken çizgiden gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen ikinci otomobilin ise aileye çarptığı, baba ve kızı fırlattığı, anneyi de yerde sürüklediği görülüyor.

Görüntülerde, kazayı gören vatandaşların da aileye yardım etmesi yer alıyor.

KÜÇÜK KIZ HATATINI KAYBETTİ

Kazada küçük kız hayatını kaybederken anne ve babası yaraladı. Babanın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Bu arada aileye çarpan otomobilin sürücüsünün de emniyet ekiplerince gözaltına alındığı ve ifadesinin sürdüğü öğrenildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Kaza trafik

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Yolda bide piknik yapmadığı kaldı milletin orası yol araç için !
YA NE DİYEYİM SAN SALAK SÜRÜCÜ ADAMI GEÇMEYE ÇALIŞIYORSUN ALLAHINDAN BUL Bİ AİLEYİ YOK ETTİN HAYATTA KALAN PSİKOLOJİK OLARAK ZATEN BİTTİ ALLAHA HAVALE EDİYORUM SENİ.
Öyle Araba mı Kullanılır. Resmen Cinayet.
mal sürücü sen nereye bakıyon
vermeyin kardeşim bu türden haberleri yok yere moralimiz bozuluyor okumayalaım daha iyi
Burası Türkiye :@ ARkadaşım Yolun Ortasında YAYA var neden yavaşlayıp yada durmuyorsun Yasal Düzenleme Her alana gelmesi lazım YETER ARTIK YETER
BU OLAYA TAKDİRİ İLAHİMİ DESEK YOKSA ÖNCELİKSİZ KUL OLAYIMI DESEK.BİLİYORSUNUZ BİRŞEYDEN KURTULDUĞUNDA ALLAH YÜZÜMÜZE BAKTI,KURTULMADIĞINDA BEN SANA NE YAPTIM Kİ BU GÜNLERİ BNA GÖSTERİYORSUN YARABBİB DİYE ŞİKAYET EDERİZ.
la ilaha illALLAH.... cennete uçan suçsuz ve günahsız melege ALLAH tan rahmet diliyorum aileye acil şifalar ve sabırlar diliyorum.. bu olayın sorumlusu olan trafik teröristinede içerde bol uzun yıllar diliyorum... bu kaza degil cinayettir . basbaya.....
o mevki şehrin işlek yerlerinden biri nedendir bilmem o caddeye gelince bende dahil hız isteği duyuluyor. çok fazla kaza meydana geliyor orada. inşallah bu son olur. yetkililer çözüm üretmeli.
Olayı canlı cahidiyim..attoan araba kadar sollayan araçta kusurluydu ve durmadan küfürler ederek kaçtı...Baba ve kızının havada taklalar atarak fırlatması hala gözlerimin önünde..Parkın çıkışı orası yayalar için hiç bir önlem yok.ne üst geçit ne trafik lambası..Önlem alınmazsa bu tür kazalar devam eder.Allah mekanını cennet eylesin baba ve anneyede acil şifalar versin...
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