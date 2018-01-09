Küçük çocuğu sokak ortasında taciz etmişti! Bisikletli sapık tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, dün saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi’nde ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki R.K., evden ekmek almak için çıktı. Bu sırada küçük kızı bisikletiyle takip etmeye başlayan Mehmet E., marketten geri dönen kızı adres sorma bahanesiyle durdurdu. Bir süre küçük kızla yan yana yürüyen Mehmet E., iddiaya göre daha sonra küçük kızı taciz etti.

AYNI MAHALLEDE YAKALANDI

Zanlı balkondan bir kadının seslenmesiyle olay yerinden uzaklaşırken, ağlayarak eve giden küçük kız durumu ailesine anlattı ve polise başvuruldu. Bölgedeki evlerin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yarım saat içinde Mehmet E.’yi aynı mahallede yakaladı.

BAŞKA ÇOCUĞU DA TACİZ ETMİŞ

Konuşma güçlüğü çeken ve yüz bölgesindeki doku bozulması nedeniyle yüzde 67 bedensel engelli raporu bulunan Mehmet E., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Sorguya alınan Mehmet E.'nin geçtiğimiz hafta Teomanpaşa Mahallesi’nde başka bir kız çocuğunu da taciz ettiği belirlendi. Olay sokaktaki güvenlik kamerasına da yansıdı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan tacizci, emniyetteki sorgusunun ardından 2 taciz olayından adliyeye sevk edildi. Mehmet E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA