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Küçük çocuğu sokak ortasında taciz etmişti! Bisikletli sapık tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ | 09.01.2018 21:01 | Son Güncelleme 5 saat önce

Antalya'da markete ekmek almaya giden 8 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüpheli yakalanıp adliyeye sevk edilmişti. Son dakika habere göre, daha önceden de bir kız çocuğuna tacizde bulunduğu ortaya çıkan Mehmet E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi’nde ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki R.K., evden ekmek almak için çıktı. Bu sırada küçük kızı bisikletiyle takip etmeye başlayan Mehmet E., marketten geri dönen kızı adres sorma bahanesiyle durdurdu. Bir süre küçük kızla yan yana yürüyen Mehmet E., iddiaya göre daha sonra küçük kızı taciz etti.

AYNI MAHALLEDE YAKALANDI

Zanlı balkondan bir kadının seslenmesiyle olay yerinden uzaklaşırken, ağlayarak eve giden küçük kız durumu ailesine anlattı ve polise başvuruldu. Bölgedeki evlerin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yarım saat içinde Mehmet E.’yi aynı mahallede yakaladı.

BAŞKA ÇOCUĞU DA TACİZ ETMİŞ

Konuşma güçlüğü çeken ve yüz bölgesindeki doku bozulması nedeniyle yüzde 67 bedensel engelli raporu bulunan Mehmet E., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Sorguya alınan Mehmet E.'nin geçtiğimiz hafta Teomanpaşa Mahallesi’nde başka bir kız çocuğunu da taciz ettiği belirlendi. Olay sokaktaki güvenlik kamerasına da yansıdı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan tacizci, emniyetteki sorgusunun ardından 2 taciz olayından adliyeye sevk edildi. Mehmet E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Bisikletle takip etti! Sokak ortasında 8 yaşındaki kıza bakın ne yaptı
Bisikletli sapık hakkında şok gerçek! Geçmişi de ürkütücü
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Okuyucu Yorumları 19 yorum
Mynet, adam tacizci yani sapık. Yüzünü kapatmayı bırakın şu pisliklerin. Kapama yapmayınki, tüm Türkiye böyle sapık şeref sizleri tanıyıp görsünler
elime bir geçirsem onun %67 engelini %95 yaparım
BUNU HADIM EDİN ÖLE SALIN BAŞKALARIDA VAR AYNINI YAPIN HADIM TEDAVİLERİ MÜMKÜN DEĞİL HADIM EDİN SARAYA SALIN GİTSİN ZARARSIZDIR
@onu64 zaten bu hadımdır..hadım olmasa çocukla ne işi olur..umumiye gider!!
hayret nasıl olduda ifadesi alınıp serbest bırakılmadı?! şaşırdı şahsen...
@zakir_2016 dün serbest bırakmışlardı hatta ifade bile almamışlardı. bugün geri tutuklamışlar. 2 gün sonra medyadan düşünce tekrar salarlar
Lütfen böylelerini bir daha ortalığa salmasınlar.Boynuna uyarıcı bir tasma taksınlar.Yeryuzunde insandan insana olan zararı başka bişey vermiyor.Ne acı.
bu ülkede engellilerin de sevmeye hakkı yok mu.engelli bir genç sevdalanamaz mı?yazıklar olsun.
@ademtoyan - ne alaka lan bu konu ile resmen çocuk tacizi zorla öpüyor görmüyormusun beyinsiz, elbet engelliler sever karşıdaki isterse olur tabi
Engelini artırıp bırakın.
Allah AKIL FİKİR verdin ne soyleyim nasıl bir yorum yapayım böyle konularda yorum yaparken insan gerçekten tutuluyor
iyi halden 1. ay sonra serbest,
KUZEY KOREYE GÖNDERİN
daha öncede aynı suçtan sabıkası varmış, Tutuklanması için illa bi çocuğa tecavüz edip öldürmesini mi bekliyosunuz
lanet olsun boyle insanlara
akp döneminde bu pislikler çoğaldı ve yargı çoğunu serbest bırakıyor..aile bakanı bir defa olduysa ne oldu dedi bekir bozdağ küçüğün rızası dedi..kimden cesaret eldıklarıda ortada..yeni akpkk türkiyesi...
Yüzünü niye kapattın mynet senmi utandın yoksa bu şerfsizi teşhir edeceksin yakınlarıda görsün
Dünyanın sonu geliyor sanırım!..Her hafta onlarca haber okuyoruz böyle rezilce! O çocukların psikolojilerini düşünebiliyor musunuz ne kadar kötüdür!:S
hani iç işleri bakanımız uyuşturucu satanların bacağını kırın diyordu ya bu çocuk tacizcilerin kadın tacizcilerin neden çıkında ayaklarını kırmayan görevini yapmıyordur demiyor
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