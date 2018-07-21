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Küçük Elif, kestirdiği saçlarını kanser hastaları için bağışladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 13:28 | Son Güncelleme

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde Elif Kolçak (11), Kanser Savaşçıları Derneği'nin, tedavi sırasında saçını kaybeden kanser hastalarına destek olmak için başlattığı 'Saçım Saçın Olsun' kampanyası kapsamında kestirdiği saçlarını, bağışladı.

Küçük Elif, kestirdiği saçlarını kanser hastaları için bağışladı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhangazi ilçesinde Elif Kolçak (11), Kanser Savaşçıları Derneği'nin, tedavi sırasında saçını kaybeden kanser hastalarına destek olmak için başlattığı 'Saçım Saçın Olsun' kampanyası kapsamında kestirdiği saçlarını, bağışladı.
Orhangazi Ortaokulu öğrencilerinden Elif Kolçak, yaklaşık 2 yıl önce başlatılan kampanyaya destek olmak için saçlarını uzatmaya karar verdi. Elif, 2 yıldır gözü gibi baktığı saçlarını dün kuaföre giderek kestirdi. Elif Kolçak, tedavi sırasında saçlarını kaybeden hastalara moral vermek, farkındalık oluşturmak için başlatılan kampanya kapsamında saçlarını derneğin kampanyasına destek veren kuaföre teslim etti. Bağışlanan saçlardan yapılan peruklar ile kanserli hastalara moral veriliyor. Elif Kolçak, "Saçımı 2 senede 60 santimetre uzattım. 2 senenin sonunda saçlarımı kesip derneğe bağışladım. Şimdi benim saçım arkadaşlarıma saç olacak. Bu kampanyaya katıldığım için çok mutluyum" dedi.

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