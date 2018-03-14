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Küçük ellerden büyük dualar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 19:23 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde öğrenciler şehitliği ziyaret ederek dua okudu.Bafra Mustafa Kemal Ortaokulu ve Doğankaya Özele Eğitim Uygulama Merkezi’nin birlikte yürüttüğü ve öğrencilere bir değer olarak “vefa” kavramını kazandırmayı amaçlayan “Küçük Ellerden Büyük Dualar Projesi” bu ay Doğankaya Özel Eğitim Uygulama Merkezi, Mustafa Kemal Ortaokulu, Bafra Müftülüğü, Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği’nin ortaklaşa Bafra Şehitliği’ni ziyaret etmesi ile başladı.Burada Bafra Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencileri şehitler için Kur’an-ı Kerim ve dualar okudular.

Küçük ellerden büyük dualar

Samsun’un Bafra ilçesinde öğrenciler şehitliği ziyaret ederek dua okudu.
Bafra Mustafa Kemal Ortaokulu ve Doğankaya Özele Eğitim Uygulama Merkezi’nin birlikte yürüttüğü ve öğrencilere bir değer olarak “vefa” kavramını kazandırmayı amaçlayan “Küçük Ellerden Büyük Dualar Projesi” bu ay Doğankaya Özel Eğitim Uygulama Merkezi, Mustafa Kemal Ortaokulu, Bafra Müftülüğü, Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği’nin ortaklaşa Bafra Şehitliği’ni ziyaret etmesi ile başladı.
Burada Bafra Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencileri şehitler için Kur’an-ı Kerim ve dualar okudular. Dernek binasında gazilerce karşılanan öğrenciler duygulu anlar yaşadılar.
Proje Koordinatörü ve Doğankaya Özel Eğitim Uygulama Merkezi Öğretmeni Esra Önay, “Bize bu güzel vatanı yurt olarak bırakan tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve saygılarımızla anıyoruz. Bu duygularımızın gelecek nesillere taşınması da tek arzumuzdur” dedi.
Proje Koordinatörü ve Bafra Mustafa Kemal Ortaokulu Öğretmeni Emine Dündar, vatan ve ona hizmet bilincini öğrencilere kazandırmak için yola çıktıklarını söyledi.
Etkinliğe Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yüksel de katıldı.

Küçük ellerden büyük dualar

Küçük ellerden büyük dualar

Küçük ellerden büyük dualar

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