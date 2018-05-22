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Küçük Enes ikinci resim sergisini açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 14:03 | Son Güncelleme

Yozgat'ta konuşma güçlüğü çeken 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi Enes Külekçi'nin, ikinci kişisel resim sergisinin açılışı yapıldı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, 8 yaşındaki Enes Külekçi, ikinci kişisel resim sergisini açtı.

Konuşma güçlüğü çeken Agahefendi İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Külekçi'nin 140 çalışmasının yer aldığı "Yüzsüz Karakter" adlı serginin açılışını, Sorgun Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci yaptı.

Ekinci, okuldaki açılışta yaptığı konuşmada, geçen yıl ilk kez resim sergisi açan Enes'in konuşmasının da resimlerinin de geliştiğini ifade etti.

Enes'in, gelecekte büyük bir ressam olacağına inandığını dile getiren Ekinci, tüm ülkede adından söz ettireceğini söyledi.

Sınıf öğretmeni Erdal Demir de 4 yaşından beri resimle uğraşan Enes'in, büyük bir yetenek olduğunu belirterek, "Enes'in bir kez baktığı objeyi hemen resmedebilmesi üstün bir görsel zekaya sahip olduğunu gösteriyor. Resimlerinde desen, çizgi geçişleri, kompozisyon mükemmel. Bu yaşta hayalden, hafızadan, kağıdı düzenli kullanarak resim yapabilen, resimde silgi kullanmayan bir öğrenci görmedim. Enes'in başarılı bir ressam olacağını düşünüyorum." dedi.

Sergi, mayıs ayı sonuna kadar açık kalacak.

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Anahtar Kelimeler:
Minik ressam Enes resim sergisi Sorgun

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