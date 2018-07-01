HABER

Küçük Eylül'ün öldürülmesiyle ilgili hükümetten flaş açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 10:49 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Ankara Polatlı'da vahşice öldürülen küçük Eylül'le ilgili flaş açıklama: Cinsel kastrasyon dediğimiz tedbiri de bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız.

Küçük Eylül'ün öldürülmesiyle ilgili hükümetten flaş açıklama

Küçük Eylül'ün vahşice öldürülmesi tüm Türkiye'yi ayağa kaldırırken, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan önemli açıklamalar geldi.

Yeni dönemde cezaların daha da arttırılacağı mesajını veren Bozdağ şu ifadeleri kullandı;

"Vahşice bir cinayet. Türkiye olarak bu tür cinayetleri önleme konusunda ciddi tedbirler aldık bugüne kadar hükümet olarak. Önümüzdeki dönemde bu tedbirleri tekrar gözden geçirip cezaları daha da artıracak adımlar atacağımızı daha önce açıklamıştık ancak seçimin araya girmesiyle bu düzenlemeler yapılamamıştı. Yeni dönemde bu konularda cezaları daha da artıran adımları atacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek isterim."

NE OLMUŞTU?

Ankara Polatlı’da 22 Haziran'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül’ün cansız bedeni, günler sonra köye bir km uzaklıkta yeni dikilmiş elektrik direğinin dibinde gömülü bulunmuştu. Eylül’ün boğularak öldürüldüğü, vücudunda kesici ve delici alet tarafından bırakılan izlere rastlandığı öğrenilmiş, utuklu Uğur K.’nın cinayeti intikam duygusuyla işlemiş olabileceği ve anlının pedofil eğilimi gösterdiğine ilişkin bulgulara ulaşıldığı açıklanamıştı.

KİMYASAL KASTRASYOkiN

Kimyasal hadım ya da kastrasyon geçen şubat ayında çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarının ardından gündeme gelmişti. Cinsel istismar suçlarına ilişkin hazırlanan tasarının 12 maddeden oluşacağını ifade eden Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Düzenlemede kimyasal kastrasyon da buluyor" demişti.

Her iki yumurtalık veya testislerin çıkarılarak testosteron ve östrogen adlı hormonların salgısını durdurma işlemine hadımlaştırma veya kastrasyon adı veriliyor. Kölelik devirlerinde, köle kullanan ülkeler, melez çocukların meydana gelip kendi ırklarını bozmasını önlemek amacıyla kastrasyona başvururlar ve bu kişileri kısırlaştırıyorlardı. Tarihin çeşitli zamlarında, bilhassa Ortadoğu ülkelerinde kastrasyon uygulanıyordu. Yine, kiliselerde koroda şarkı söyleyen erkek çocukların seslerinin bozulmaması için kastrasyon yapılmakta ve seslerinde bir değişikliğin meydana gelmediği görülmekteydi. Kastrasyon, genellikle her yaşta yapılabilir. Ancak puberteden evvel yapıldığında daha etkili olduğu biliniyor.

KİMYASAL HADIMIN UYGULANDIĞI ÜLKELER

ABD'de yaklaşık 7 eyalette cinsel suçlar için kimyasal hadım uygulaması var.

Kaliforniya 1996 yıllında cezaevinden salıverilen bazı cinsel saldırı suçluları için kimyasal ya da fiziksel hadımı kabul eden ilk eyalet oldu.

Eyaletteki yasalar, 13 yaşın altındaki çocuklara karşı herhangi bir cinsel suçu ikinci kez işleyenlere kimyasal hadım uygulanmasını öngörüyor.

2010'da uygulamayı hayata geçiren Polonya, Avrupa'da bazı cinsel suçlar için kimyasal hadımı zorunlu kılan ilk ülke oldu.

Yasa, 15 yaşın altındaki çocuklara ya da aile üyelerine cinsel saldırıda bulunanların hapis cezalarını tamamlamalarının ardından ilaçla cinsel isteklerinin yok edilmesini öngörüyor. Bu kişilere 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası da veriliyor.

Rusya'da da 2012'de kabul edilen yasa uyarınca 14 yaşın altındaki çocuklara karşı cinsel suç işleyenler zorunlu olarak kimyasal hadıma tabi tutulabiliyorlar. Suçun tekrarlanması halindeyse ömür boyu hapis cezası veriliyor.

Kanun 14 yaş altı çocuklara karşı cinsel suç işlemiş kişilerin cezalarının ertelenmesini yasaklıyor.

Güney Kore ise, Asya ülkeleri arasında kimyasal hadımı kabul eden ilk ülke oldu.

2011 yılında çıkarılan yasayla, 16 yaş altı çocuklara cinsel saldırıda bulunan ve pedofili teşhisi konan 19 yaş üzeri yetişkinlere kimyasal hadım uygulanabiliyor.

Endonezya da kimyasal hadımın uygulandığı ülkeler arasında. Yasaya göre, suçlulara hapis cezalarını çektikten sonra iki yıla yakın bir süre kimyasal hadım uygulanıyor. Bu uygulama için suçlunun 18 yaşından büyük olması şartı aranıyor.

Moldova ve Estonya'da da çocuk istismarcılarına kimyasal hadım uygulaması bulunuyor.

PARTNERSanatçı çizimleri onları bu hale getirdi! İşte Ölüler Günü Festivali...Sanatçı çizimleri onları bu hale getirdi! İşte Ölüler Günü Festivali...
Edirne'de YKS'nin ikinci oturumu başladı, polisten sıkı denetimEdirne'de YKS'nin ikinci oturumu başladı, polisten sıkı denetim
Avcılar, minik Leyla'nın kaybolduğu köydeki kargaları takip ediyorAvcılar, minik Leyla'nın kaybolduğu köydeki kargaları takip ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
küçük eylül Cinsel kastrasyon Başbakan Yardımcısı Bozdağ kimyasal hadım kimyasal hadımın uygulandığı ülkeler

En Çok Okunan Haberler

Eylül’ün annesi Şerife Yağlıkara'dan o iddialara yalanlama

Eylül’ün annesi Şerife Yağlıkara'dan o iddialara yalanlama

Aydın'da şoke eden iddia! Üniversiteli kızlara cinsel ilişki teklifi!

Aydın'da şoke eden iddia! Üniversiteli kızlara cinsel ilişki teklifi!

Gelin adayı Hanife evleniyor mu? Merak ettiren paylaşım

Gelin adayı Hanife evleniyor mu? Merak ettiren paylaşım

Survivor'da şampiyon kim oldu? Survivor 2018 birincisi kim?

Survivor'da şampiyon kim oldu? Survivor 2018 birincisi kim?

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

İlginizi Çekebilir

Ankara Valisi Ercan Topaca'dan, öldürülen küçük Eylül'le ilgili açıklama: Çok acı şekilde boğarak öldürmüşler

Ankara Valisi Ercan Topaca'dan, öldürülen küçük Eylül'le ilgili açıklama: Çok acı şekilde boğarak öldürmüşler

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Kan donduran iddia! Genç kızla komadayken ilişkiye girmiş!

Kan donduran iddia! Genç kızla komadayken ilişkiye girmiş!

Kayıp Eylül olayında kahreden detay!

Kayıp Eylül olayında kahreden detay!

Okuyucu Yorumları 14 yorum
idam istiyoruz
böyle pislikle eliyle zarar verir çocuklara. zihniyeti değiştirmek lazım. toptan gebertmek lazım ya neyse...
Lütfen terör ve cinayetli tecavuzler ve de çocuk ölümleri için idam getirin
yenimi geldi aklınız başınıza
cinslel kastrasyon nedir Allah askina ya resmen tecavuzcuye iyilik yapıyor sunuz bu kadar olmaz ya. korpecik yavrulari vahşice katleden adamları siz topluma kazandirmaya çalışıyorsunuz ya. biz toplum olarak istemiyoruz bunu ya yeter ya. AB girmek icin yapmadiginiz sey kalmadi tecavuzcuye bile eyvallah dediniz bu kadari pes artik.
bir gecede bir sürü yasa onayladınız tecavüzculere gelince calisma yapıyoruz deyin gercekten sıktı
Yeni dönem ne zaman gelecek artık reklamlar der gibi canileri yok edin ve verdiğiniz vaadleri yerine getirin
Bırak kastrasyon mudur her ne halt ise dar ağacını getirin halk meydanında inşa edilecek vinçli sistemi getirin !
adam işi bitirdikten sinra hadım yapsan ne fayda vatanhainleri teröristler ve tecavuzcukere idam getirin yaşamaya haklari yok benim vergimle besleyemessiniz
hadım degıl ıdam ıstıyoruz
sen açıklama yapmada kim yaparsa yapsın,görünce duyunca bütün sinir tepeme çıkıyor.Küçüğün rızası varmıydı acaba !!!!!!
idam kardeşim idam idam idammmm !!!!
bu kadar acizmiyiz. bu millet bu devletin sonuna kadar arkadında kimden korkuluyor. o pisliğin bir saniye nefes alması bizleri rahatsız ediyor
LAF YAPMAYIN İCRAAT YAPIN EYY HÜKÜMET
Diğer Haberler
Avcılar, minik Leyla'nın kaybolduğu köydeki kargaları takip ediyor

Avcılar, minik Leyla'nın kaybolduğu köydeki kargaları takip ediyor

Sayısal Loto 30 Haziran: Büyük ikramiyeyi tek başına kazandı!

Sayısal Loto 30 Haziran: Büyük ikramiyeyi tek başına kazandı!

TSK'dan operasyon açıklaması: 8 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan operasyon açıklaması: 8 terörist etkisiz hale getirildi

'Adil Öksüz' ihaneti! Yakalamamak için elinden geleni yapmış

'Adil Öksüz' ihaneti! Yakalamamak için elinden geleni yapmış

Günlük burç yorumları: 1 Temmuz Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 1 Temmuz Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.