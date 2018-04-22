Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Küçük Hanımlar, Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali" Türkiye'den ve yurt dışından çocuk oyunlarını 14'üncü kez Ankara'da minik sanatseverlerle buluşturacak.

DT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Devlet Tiyatrosunun ev sahipliğinde, Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan ilham alınarak hazırlanan festival ile tiyatro sanatına katkıda bulunulması, Türk tiyatrosunun dünya çocukları yoluyla yurt dışına açılmasının sağlanması ve yurt dışındaki gelişmelerin takip edilmesi amaçlanıyor.

Bu yıl 25-30 Nisan tarihleri arasında Ankara'da kutlanacak festivalde, Türkiye'den 10, yurt dışından 11 olmak üzere 21 farklı oyun sahnelenecek.

Festival, 25 Nisan Çarşamba günü saat 11.00'de konuk tiyatro grupları, Devlet Tiyatroları sanatçıları, yöneticileri, basın mensupları ve farklı okullardan gelen yüzlerce minik sanatseverin Anıtkabir'i ziyareti ve saygı duruşu ile başlayacak.

Anıtkabir ziyaretinin ardından festival, Devlet Tiyatroları Macunköy Tesislerinde farklı etkinliklerle devam edecek.