Küçük Hasan ve Oğuzcan'a hayat vermek için bağışçı oldular

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde kök hücre nakli olmaları gereken 2 yaşındaki lösemi hastası Hasan Dölek ile 12 yaşındaki talasemi hastası Oğuzcan Cin'e uygun verici bulunması amacıyla kampanya başlatıldı.

Kol, ayak ve göz çevresindeki şişlikler nedeniyle yaklaşık 3 hafta önce götürüldüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde lösemi teşhisi konulan Dölek ve 6 yıldır talasemi ile mücadele eden Cin için Türk Kızılayı ile Erdemli İlçe Sağlık Müdürlüğü harekete geçti.

İki çocuğa uygun kök hücre vericisi bulunması amacıyla başlatılan kampanyaya destek vermek isteyen çok sayıda vatandaş, kan örneği vermek için başvuruda bulundu.

Hasan Dölek'in babası Hüseyin Dölek, akrabaları arasında uygun kemik iliği vericisi çıkmadığını ifade ederek, "Kızılay da kampanya yapılabileceğini haber verdi. Biz de kampanyayı başlattık. Kampanyanın sadece benim çocuğuma değil ilik nakli bekleyen hastalara umut ışığı olacağını düşünüyorum. Emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum." dedi.

Oğuzcan Cin'in babası Ali Cin de oğlunun 6 yıldır talasemi ile mücadele ettiğini ve ilik beklediğini belirterek, "Küçük yavrumuz Hasan Dölek için verilen kanlar belki benim yavrum için de bir umut olacak. Halkımızın bu konulara duyarlılığı çok yüksek. Kardeşlerimiz yaşasın diye kan vermeye koşan Erdemli halkına teşekkür ediyoruz. Biz de bir umut bekliyoruz." diye konuştu.

