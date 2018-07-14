HABER

Küçük Horbi cımbızla çiğ et verilerek besleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 14:16 | Son Güncelleme

ANTALYA'da ormanlık alanda bitkin halde bulunan yavru baykuşu hayvanseverler sahiplendi.

Küçük Horbi cımbızla çiğ et verilerek besleniyor

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da ormanlık alanda bitkin halde bulunan yavru baykuşu hayvanseverler sahiplendi. 'Küçük Horbi' adı verilen baykuş, cımbızla çiğ et verilerek besleniyor.
Antalya'nın Elmalı ilçesinde bitkin halde bulunan yavru baykuş, tedavi ettirilmesi ve bakım için Antalya'ya getirildi. Hayvanseverler tarafından sahiplenilen baykuş, veteriner kliniğine götürülerek muayene ettirildi. Kanatlarında zayıflık tespit edilen baykuşu sahiplenen Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, evine götürdü. Yanık, baykuşu, cımbızla verdiği kıyma ve karaciğerle besliyor.
Daha önceleri 'Horbi' adında başka bir baykuş beslediğini belirten Arife Yanık, yavru baykuşa da bu nedenle 'Küçük Horbi' ismini verdiklerini açıkladı. Yanık, "Şu an için elimizle besliyoruz. Cımbız marifetiyle çiğ et veriyoruz. Sağlık durumu hızla iyiye gidiyor. Veteriner kontrolünde onay verildiğinde doğaya salacağız" dedi.

FOTOĞRAFLI

Küçük Horbi cımbızla çiğ et verilerek besleniyorKüçük Horbi cımbızla çiğ et verilerek besleniyor

PARTNERSıfır makyaj Şeyma!Sıfır makyaj Şeyma!
15 Temmuz mesajları 2018: En anlamlı resimli 15 Temmuz mesajları15 Temmuz mesajları 2018: En anlamlı resimli 15 Temmuz mesajları
Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsızEski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in İntizar'la ilişkisi velayet davasında ortaya çıktı!

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in İntizar'la ilişkisi velayet davasında ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Polis villada kepçe ile kazı yaptı

Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Polis villada kepçe ile kazı yaptı

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Adnan Oktar ve kedicikler ile ilgili iğrenç detay

Adnan Oktar ve kedicikler ile ilgili iğrenç detay

Doğa Rutkay ikizlerine kavuştu

Doğa Rutkay ikizlerine kavuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Tarih verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Tarih verdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Anadolu Ajansı duyurdu! Kırmızı bültenle aranan iki terörist peş peşe yakalandı

Anadolu Ajansı duyurdu! Kırmızı bültenle aranan iki terörist peş peşe yakalandı

15 Temmuz mesajları 2018: En anlamlı resimli 15 Temmuz mesajları

15 Temmuz mesajları 2018: En anlamlı resimli 15 Temmuz mesajları

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret kaç olacak? 'Yaş 25 bedel 15' iddiası

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret kaç olacak? 'Yaş 25 bedel 15' iddiası

TRT’de Fethullah Gülen skandalı! Ekranda görenler şoke oldu

TRT’de Fethullah Gülen skandalı! Ekranda görenler şoke oldu

Hayvan barınağında kahreden görüntü!

Hayvan barınağında kahreden görüntü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.