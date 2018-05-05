HABER

Küçük Kadir, yaşama tutunamadı (2) Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 17:15 | Son Güncelleme

UŞAK merkeze bağlı Güre köyünde Kadir Üstündağ (8), 7 gün önce evin altında bulunan boş depoda malzeme asmak için kullanılan ipe kaza sonucu asılı kaldı.

Küçük Kadir, yaşama tutunamadı (2) Yeniden

Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA)- UŞAK merkeze bağlı Güre köyünde Kadir Üstündağ (8), 7 gün önce evin altında bulunan boş depoda malzeme asmak için kullanılan ipe kaza sonucu asılı kaldı. Özel bir hastanede 7 gündür yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Üstündağ, hayatını kaybetti.
Uşak merkeze bağlı Güre köyünde geçen 27 Nisan Cuma günü saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre Kadir Üstündağ, annesinden habersiz evden çıktı. 15 dakika sonra Kadir Üstündağ'ı evde bulamayan annesi çocuğunu köyün içerisinde aramaya başladı. Anne oğlunu evin altında depo olarak kullanılan boş odada ipe asılı halde buldu. Depoda malzeme asmak için kullanılan ipe kaza sonucu asılı kalan Kadir Üstündağ'ı, hemen ipten çıkaran anne, ilk yardım müdahalesinde bulundu. Köylüler tarafından çağrılan 112 Acil Ambulans ekibi ile Uşak'ta özel bir hastaneye götürülen Kadir Üstündağ'ın, boynunun kırıldığı öğrenildi. 7 gündür özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Kadir Üstündağ, gece yaşamını yitirdi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemeye göre çocuğun, malzeme asmak için tavana asılı duran ipe kazayla boynunun dolanmasıyla öldüğünün belirlendiği öğrenildi. Kadir Üstündağ'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı'nın hastanedeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

FOTOĞRAF

Salih Mirzabeyoğlu beyin kanaması geçirdiSalih Mirzabeyoğlu beyin kanaması geçirdi
Genç kadını takip edip iç çamaşırlarını çaldılar!Genç kadını takip edip iç çamaşırlarını çaldılar!
Sosyal medyada 'Muharrem İnce' fırtınasıSosyal medyada 'Muharrem İnce' fırtınası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında

KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji uzmanından Ankara'da yeni sel uyarısı!

Meteoroloji uzmanından Ankara'da yeni sel uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri bir fitne fesat kaynatıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri bir fitne fesat kaynatıyor

Silopi'de öğrencilerin üzerine yıldırım düştü! Çok sayıda yaralı var

Silopi'de öğrencilerin üzerine yıldırım düştü! Çok sayıda yaralı var

TSK'dan son dakika açıklama!

TSK'dan son dakika açıklama!

Canan Karatay'dan olay çıkış: Kısırlaştırın!

Canan Karatay'dan olay çıkış: Kısırlaştırın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.