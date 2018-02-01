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Küçük Kandil görüntülendi! İşte teröristlerin eğitim kampı

GÜNCEL HABERLERİ | 01.02.2018 08:22 | Son Güncelleme

'Afrin’in Kandil Dağı' olarak adlandırılan Burseya Dağı’nın eteklerinde PYD/YPG teröristlerinin eğitim kampı ortaya çıkarıldı.

Küçük Kandil görüntülendi! İşte teröristlerin eğitim kampı

Burseya Dağı ve çevresinde yapılan arama ve tarama faaliyetleri çevresinde PKK'nın Kandil'den geçen dağ kadrosunun PYD/YPG teröristlerine eğitim verdiği kamp yeri başta olmak üzere, birçok tünel ve sığınak da ortaya çıkartıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre, yaklaşık 200 teröristin eğitim gördüğü ve saklandığı Burseya Dağı'na eğitim parkuru inşa eden teröristler, buradan eğittiği militanları Amanos Dağları üzerinden Türkiye'ye göndererek hain saldırılar düzenliyordu. Burseya Dağı'nın eteklerine gizlenen eğitim parkurunda, atış talimi yapmak için siperler, hedef tahtaları, dikenli teller, teröristlerin yetenek ve becerilerini geliştirecek bir çok ekipman yer alıyordu.

TSK'nın Burseya Dağı'nı temizlemesinin ardından eğitim alanı da ÖSO'nun kontrolüne geçti. Bir zamanlar teröristlerin eğitildiği kampta artık ÖSO savaşçıları spor yapıyor.

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TSK PKK Kandil Dağı PYD YPG Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı Burseya Dağı

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