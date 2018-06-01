Küçük kızı akrabaları sokak ortasında dövdü!

Çalışkan çifti, 17 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırdı. Erkek çocuk baba da, kız çocuk ise anne de kaldı. Ancak, baba 14 yaşındaki kız çocuğunu da istiyordu. Bu noktada devreye aile büyükleri girdi.
Küçük kızın babaannesi ve halası evlerinin önüne gelerek, küçük kızı apartman girişinde feci şekilde döverek, babasının yanına götürmek istedi. 14 yaşındaki kız kaçarak, evine sığındı. Babaanne ve halanın genç kızı dövme anları, Kanal D haber'de yayınlandı.
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