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Küçük kızı akrabaları sokak ortasında dövdü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 11:37 | Son Güncelleme

14 yaşındaki küçük kız, anne ve babasının boşanması sonrası paylaşılamaması yüzünden babaannesi ve halası tarafından sokak ortasında feci şekilde darp edildi.

Çalışkan çifti, 17 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırdı. Erkek çocuk baba da, kız çocuk ise anne de kaldı. Ancak, baba 14 yaşındaki kız çocuğunu da istiyordu. Bu noktada devreye aile büyükleri girdi.

Küçük kızın babaannesi ve halası evlerinin önüne gelerek, küçük kızı apartman girişinde feci şekilde döverek, babasının yanına götürmek istedi. 14 yaşındaki kız kaçarak, evine sığındı. Babaanne ve halanın genç kızı dövme anları, Kanal D haber'de yayınlandı.


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Anahtar Kelimeler:
boşanma kavga darp

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
eeeee.kızını dövmeyen dizini dövermiş :)
GERİ ZEKALILAR BIRAKIN ÇOCUK NEREDE MUTLU İSE ORADA YAŞASIN DÖVÜNCE NE OLDU ÖMÜR BOYU SİZE KİN VE NEFRET DUYACAK KONUŞMAYI PAYLAŞMAYI BİLMEYEN BİR TOPLUMDA NORMALDİR. OLAN ZAYIFLARA GÜÇSÜZLERE OLUYOR.
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