Küçük Leyan'ın sessiz dünyası Türkiye'de şenlendi

Kızlarının olaylara tepkisiz kalmasının yaşadıkları bombalı saldırının psikolojik etkisinden kaynaklandığını düşünen aile, kız çocuğunun 4 ay önce bir aracın kendisine çaldığı kornaya tepki vermediğini fark ederek, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'na yardım talebinde bulundu.

İç savaş öncesi ülkenin en büyük ticaret merkezlerinden Halep'te yaşayan Leyan Tame de savaşın acımasız yüzüyle erken tanışan binlerce çocuktan sadece biri.

Yapılan tetkiklerin ardından yetkililerce temin edilen işitme cihazı ile küçük Leyan, yeniden duymaya başladı.

Leyan'ın annesi Gaysa Samiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızına seslendiğinde yıllar sonra tepki vermesinin kendisini çok mutlu ettiğini ve heyecanlandırğını belirtti.

İç savaşın başlamasıyla hayatlarının alt üst olduğunu ancak tüm olumsuzluklara rağmen 4 yıl ülkesini terk etmediğini anlatan Samiz, komşunun evine isabet eden bombanın patlaması sonucu her şeylerini kaybettiklerini ve Türkiye'ye sığınmaya karar verdiklerini söyledi.

Anne Samiz, komşusunun evine bomba düştüğünde kızı Leyan ile beraber uyuduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bomba geldi hiçbir şey görünmüyordu kızıma seslendim ama beni duymuyor, öyle bakıyordu. İnsanlar 'Ne oldu?' diye geldiler ve kapıyı zorla açıp bizi çıkardılar. Leyan sadece ağlıyordu. O zaman kulağına ne oldu anlamadım. Leyan'ı çağırıyorum ama duymuyor hatta konuşmakta zorlanıyor, sadece 'Anne' diyebiliyordu. Savaş devam ediyordu, 'Bizim Türkiye'ye gitmemiz lazım.' dedik çünkü hayat her gün kötü oluyordu. Yatmak, içmek, yemek, gitmek yok, çocuklar her zaman korkuyordu, hiçbir şeyimiz kalmamıştı sonra tüm zorluklara rağmen Türkiye'ye geldik."