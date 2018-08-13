Küçük Leyan'ın sessiz dünyası Türkiye'de şenlendi

KİLİS (AA) - İZZET MAZI - Suriye'nin Halep kentinde komşularının evine isabet eden bombanın sesinden etkilenerek duyma yetisini büyük oranda kaybeden 6 yaşındaki Leyan Tame, Türkiye'de takılan işitme cihazıyla yeniden duymanın sevincini yaşıyor.
İç savaş öncesi ülkenin en büyük ticaret merkezlerinden Halep'te yaşayan Leyan Tame de savaşın acımasız yüzüyle erken tanışan binlerce çocuktan sadece biri.
Tame, henüz 2 yaşındayken rejim güçlerinin hava saldırısında komşularının evine isabet eden bombanın sesi nedeniyle duyma yetisini büyük oranda kaybetti.
Düzenlenen saldırılar sonucu ülkeden ayrılmaya karar veren Tame ailesi, kızlarının işitme yetisini kaybettiğinden habersiz zorlu bir yolculuğun ardından Türkiye'ye sığınarak Osmaniye'de yaşamaya başladı.
Kızlarının olaylara tepkisiz kalmasının yaşadıkları bombalı saldırının psikolojik etkisinden kaynaklandığını düşünen aile, kız çocuğunun 4 ay önce bir aracın kendisine çaldığı kornaya tepki vermediğini fark ederek, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'na yardım talebinde bulundu.
Yapılan tetkiklerin ardından yetkililerce temin edilen işitme cihazı ile küçük Leyan, yeniden duymaya başladı.
Leyan'ın annesi Gaysa Samiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızına seslendiğinde yıllar sonra tepki vermesinin kendisini çok mutlu ettiğini ve heyecanlandırğını belirtti.
İç savaşın başlamasıyla hayatlarının alt üst olduğunu ancak tüm olumsuzluklara rağmen 4 yıl ülkesini terk etmediğini anlatan Samiz, komşunun evine isabet eden bombanın patlaması sonucu her şeylerini kaybettiklerini ve Türkiye'ye sığınmaya karar verdiklerini söyledi.
Anne Samiz, komşusunun evine bomba düştüğünde kızı Leyan ile beraber uyuduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:
"Bomba geldi hiçbir şey görünmüyordu kızıma seslendim ama beni duymuyor, öyle bakıyordu. İnsanlar 'Ne oldu?' diye geldiler ve kapıyı zorla açıp bizi çıkardılar. Leyan sadece ağlıyordu. O zaman kulağına ne oldu anlamadım. Leyan'ı çağırıyorum ama duymuyor hatta konuşmakta zorlanıyor, sadece 'Anne' diyebiliyordu. Savaş devam ediyordu, 'Bizim Türkiye'ye gitmemiz lazım.' dedik çünkü hayat her gün kötü oluyordu. Yatmak, içmek, yemek, gitmek yok, çocuklar her zaman korkuyordu, hiçbir şeyimiz kalmamıştı sonra tüm zorluklara rağmen Türkiye'ye geldik."
Türkiye'ye geldikten bir yıl sonra Leyan'ın diğer çocuklardan farklı olduğunu hissettiğini anlatan Samiz, "Fark ettim ki başka çocuklar gibi benim kızım iyi konuşmuyor, iyi duymuyor o zaman ağladım. Bir gün onları parka götürüyordum, araba geldi kornaya basıyor, kızım hiç tepki göstermiyor o zaman gerçekten anladım ki Leyan diğer çocuklar gibi değil. Sonra yardım için araştırma yaptık ve İHH'ye ulaştık. Şu anda cihaz takıldı. Çok mutluyum. Benim kızım da artık herkes gibi iyi duyacak ve okula gidecek." diye konuştu.
- "Rabbim Türkiye'den razı olsun"
Baba Wail Tame de kızı için yapılan fedakarlıklardan dolayı emeği geçenlere minnet duyduklarını belirterek, "Savaşın ortasında bizlere kucak açtılar. Burada bize çok yardim ettiler. Rabb'im Türkiye'den razı olsun."dedi.
İHH Kilis Koordinasyon Merkezi Sağlık Birimi Sorumlusu Muhammed Ceyhan da ailenin talebi üzerine Leyan'ın tedavi sürecini başlattıklarını ve yapılan testler ile tetkikler sonucu duyma yetisinin cihaz ile tekrar kazandırıldığını söyledi.
Odyometrist Zeynep İlimbey de Leyan'ın kendilerine geldiğinde sesleri uğultu şeklinde ve çok az duyduğunu belirterek, takılan işitme cihazı ile undan sonra sesleri normal duyacağını ve herkes gibi kelimeleri telaffuz etmeye başlayacağını dile getirdi.
İbrahim Kalın: Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır
Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Kabul etmeyeceğiz!
Alaattin Çakıcı ile ilgili yeni gelişme! Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledildi
40 bin yıllık tay fosili bulundu
Muharrem İnce'den hükümete destek: Vakit 'ne halleri varsa görsünler' demek vakti değil
Bir anda çekmeye başladı! İçinden çıkana inanamadı
Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: İşi silah olan silahına sarılsın
40 bin yıllık tay fosili bulundu!
Adıyaman'da cep telefonu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi
Bodrum’da korkunç olay! Defalarca bıçaklanarak öldürüldü!
LGS ve yerel yerleştirme 1. nakil sonuçları açıklandı! Liseye geçişte yeni boş kontenjanlar e-okul'da!
Okuyucu Yorumları 0 yorum