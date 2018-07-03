Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

"LEYLA'NIN ÖLÜM NEDENİ AÇ BIRAKILMA" "Dün bulunduğu tarihten de zannediyoruz 2-3 gün öncesinde o derede suyun içine bırakılmış olduğu yönünde. Otopsi raporunda tespitler mevcut. Ölüm nedeni çocuğun 8 - 10 gün aç bırakılması nedeniyle, açlık nedeniyle ölmüş. Ve çocuğun cesedinde herhangi bir darp izi, yaralama izi mevcut değil. Yine o süre zarfında herhangi bir vahşi hayvan tarafından yaralanma söz konusu değil. Dün üzerinde görülen kırmızı izler, güneş yanığı olduğu tespit edildi. Çocukla ilgili herhangi bir istismar ya da tecavüz emaresi de yoktur.

Ağrı'da kaybolan ve günler sonra cansız bedenine ulaşılan Leyla Aydemir bu sabah toprağa verilirken, Vali Süleyman Elban gazetecilerin sorularını yanıtladı. Vali Elban, Leyla'nın açlık nedeniyle öldüğünü, darp izi olmadığını, herhangi bir istismar emaresinin bulunmadığını söyledi. Vali Elban, gözaltı işlemi yapıldığını söyledi ve Leyla'nın kaçırıldığını belirtti.

Küçük Leyla nasıl öldü? Tüm Türkiye bu soruya yanıt ararken, Vali Süleyman Elban, otopsi raporundaki korkunç detayları açıkladı.

Bu sabaha karşı yavrumuzun otopsisi tamamlandı. Aile de buranın gelenekleri gereği bekletilmeden defnedilme talebinde bulundu. Cenaze kendilerine teslim edildi ve sabah erken saatlerde de aile ve köylüler yavrumuzun cenazesini defnettiler.

Başımız sağ olsunve inşallah bu son kaybolan yavrumuz olur diye temenni ediyorum."

"KAÇIRILMA ŞÜPHESİ! GÖZALTI VAR"



Gazetecilerin gözaltıyla ilgili sorusuna Vali Elban, 'Var, bazı ipuçlarımız da var. Çalışmalar devam ediyor, savcılık olayın üzerinde çok yoğun bir değerlendirmesi var.' yanıtını verdi..

Gözaltı sayısıyla ilgili açıklama yapmayan Vali Elban, 'Kaçırılma mı, kayıp mı oldu' sorusuna ise 'Kaçırılma' yanıtını verdi.

KÜÇÜK LEYLA SESSİZ SEDASIZ TOPRAĞA VERİLDİ



Öte yandan Ağrı'da, Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 15 Haziran tarihinde kaybolan, dün, 18 gün sonra ise cesedi bulunan Leyla Aydemir'in cenazesi, sabahın erken saatlerinde gözyaşları arasında Bezirhane köyünde toprağa verildi.

Dün gece yarısı otopsi işlemleri için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na getirilen Leya Aydemir'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından saat 03.30'da amcası tarafından teslim alındı. Erzurum'dan ambulansla Ağrı Devlet Hastanesi Ek Binası'ndaki morga götürülen minik Leyla'nın cenazesi, burada annesi ve babası ile yakınları tarafından karşılandı. Bir saat kadar morgda bekleyen Leyla'nın cenazesi, Ağrı Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracıyla alınarak, Ağrı kent merkezindeki baba evine getirildi.