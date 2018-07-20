HABER

Küçük Leyla'nın ölümünde flaş gelişme!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 12:49 | Son Güncelleme

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 3 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan, babasının amcasının oğlu cezaevinde güvenlik gerekçesiyle tek kişilik hücreye konuldu.

Küçük Leyla'nın ölümünde flaş gelişme!

Bezirhane köyünde Ramazan Bayramı'nın birinci günü kaybolan ve 18 gün sonra cesedi bulunan 3 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden Mehmet Aydemir tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 gün sorgulanan 3 kişi ise serbest bırakıldı. Ağrı’da cezaevine gönderilen zanlının güvenlik gerekçesiyle tek kişilik hücreye konulduğu öğrenildi.

"KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANMIŞTIR"

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 2015 doğumlu Leyla Aydemir'in 15 Haziran'da Ağrı'nın Bezirhane köyünde kaybolması ve 18 gün sonra ölü bulunması olayıyla ilgili 14 Temmuz'da 4 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltındaki 3 şüphelinin mevcut delil durumları göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedilen açıklamada, "Bir şüpheli ise Ağrı Sulh Ceza Hakimliğinin kararına istinaden 18 Temmuz 2018 tarihinde kasten öldürme suçundan tutuklanmıştır. Olaya ilişkin soruşturma tüm yönleriyle hassasiyetle sürdürülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Leyla'nın ölümünde şok gelişme; Babasının amcasının oğlu tutuklandı

AİLEYE BİLGİ VERİLMEDİ

Öte yandan olayın yaşandığı Bezirhane köyünde sessizlik hakim oldu. Zanlının tutuklanması hakkında gizlilik kararı olduğunu, aile fertlerine bile bilgi verilmediğini belirten yakınları daha netleşen, delile dayalı herhangi bir bulgunun olmadığını kaydetti.

DHA

PARTNERYavrularının üzerinden ayrılmadan... Bu halde buldularYavrularının üzerinden ayrılmadan... Bu halde buldular
Bakan Akar: Bedelli askerlik ülkemize ve gençlerimize hayırlı olsun (2)Bakan Akar: Bedelli askerlik ülkemize ve gençlerimize hayırlı olsun (2)
Sosyolog Öz: Toplumsal şiddetin nedeni insanların “hız”a ayak uyduramamasıSosyolog Öz: Toplumsal şiddetin nedeni insanların “hız”a ayak uyduramaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Leyla Aydemir kayıp leyla Ağrı

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar örgütünde çarpık ilişki skandalı!

Adnan Oktar örgütünde çarpık ilişki skandalı!

Ahu Tuğba 'Adnan Oktar'lı fotoğrafı hakkında ilk kez konuştu

Ahu Tuğba 'Adnan Oktar'lı fotoğrafı hakkında ilk kez konuştu

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Dikkat çeken görüntü! Erdoğan balkon konuşmasına iki saatle çıkmış

Dikkat çeken görüntü! Erdoğan balkon konuşmasına iki saatle çıkmış

Tarkan kızı Liya ile hastane çıkışı fotoğrafını paylaştı

Tarkan kızı Liya ile hastane çıkışı fotoğrafını paylaştı

Arka bahçesinde bir delik gördü! İçini kazdıktan sonra olanlar inanılmaz...

Arka bahçesinde bir delik gördü! İçini kazdıktan sonra olanlar inanılmaz...

İlginizi Çekebilir

Saçları go-kartın lastiğine dolanan kadının kafa derisi yüzüldü

Saçları go-kartın lastiğine dolanan kadının kafa derisi yüzüldü

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 19 Temmuz 2018 Süper Loto sonuçları

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 19 Temmuz 2018 Süper Loto sonuçları

Adnan Oktar operasyonunda ifadeler ortaya çıktı!

Adnan Oktar operasyonunda ifadeler ortaya çıktı!

Adnan Oktar operasyonunda gözaltına alınan Şener Şen'in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu tutuklandı

Adnan Oktar operasyonunda gözaltına alınan Şener Şen'in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu tutuklandı

IŞİD’i karıştıran Çeçen güzeli Seda Dudurkaeva İstanbul’da yakalandı

IŞİD’i karıştıran Çeçen güzeli Seda Dudurkaeva İstanbul’da yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sevgilisinin ayrı yaşadığı kocasını öldüren sanıktan kan donduran ifadeler..

Sevgilisinin ayrı yaşadığı kocasını öldüren sanıktan kan donduran ifadeler..

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

TSK açıkladı! 43 terörist etkisiz hale getirildi

TSK açıkladı! 43 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bedelli askerlik açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bedelli askerlik açıklaması

Son dakika! Aydın Doğan hastaneye kaldırıldı

Son dakika! Aydın Doğan hastaneye kaldırıldı

Pes! 76 yaşındaki Nine'ye öyle bir şey yaptı ki!

Pes! 76 yaşındaki Nine'ye öyle bir şey yaptı ki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.