Küçük mülteci kızı Nur’un sınır dışı edilme korkusu

İsveç’te yaşayan Iraklı küçük mülteci kızı Nur el Sadi, 2 yıldır yaşadığı İsveç’ten sınır dışı edilme korkusu yaşıyor.

Danimarkalı polis memuruyla oyun oynarken çekilen fotoğrafın kahramanı Iraklı sığınmacı küçük kız Nur el Sadi ve ailesi, İsveç’te sınır dışı edilme riski ile karşı karşıya. İsveç’in en çok satan gazetesi Aftonbladet’te açıklamalarda bulunan mülteci kızı Nur, “İsveç’e alıştım. Her gün Irak’a geri gönderilme korkusu yaşıyorum. Üç yıl önce benle oynayan Danimarka polisi umarım bana yardım eder” dedi.

İsveç’in Skelleftea kentindeki Boliden bölgesinde sığınmacı kampında annesi ve babası ile kalan Nur, İsveç dilini ana dili gibi öğrendiğini ve ileride doktor olarak Irak’taki insanlara yardım etmeyi istediğini söyledi.

Sınır dışı edilme riski

Sığınmacı küçük kızın annesi Shaymaa El Sadi ise gazeteye yaptığı açıklamada, aile olarak 3 yıl önce İsveç’e iltica başvurusunda bulunduklarını ve iki defa ret kararı geldiğini belirterek, “Son hakkımız olan üçüncü kararı bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Anne Sadi, ’’Bir buçuk yıldır üçüncü kararı bekliyoruz. Birinci çıkış kararı geldiğinde kızım Nur’un psikolojisi bozuldu ve tedavi gördü. Kızım 6 yaşındayken İsveç’e geldi ve direk okula başladı. İsveççeyi anadili gibi öğrendi ve buraya alıştı. Kızımın okulundaki bütün sığınmacı çocukların ilticası kabul oldu. Bir tek kızım ve bizim ilticamız kabul edilmedi. Bunu anlayamıyorum” sözlerine yer verdi.

Danimarkalı polis açıklama yapmayı kabul etmedi

Öte yandan, İsveç’in Aftonbladet ve Danimarka’nın Ekstra Bladet gazeteleri söz konusu polisle irtibata geçerek Nur el Sadi’nin mesajını iletti. Polis, her iki gazeteye de açıklama yapmayı kabul etmediği bildirildi.

Danimarka’dan sığınmacılar gönderilsin önerisi

Üç yıl önce Danimarkalı bir polis memurunun mülteci kızla oyun oynaması, dünya medyasının ilgi odağı olmuştu. Avrupa basınında büyük beğeni toplayan görüntü hafızalarda yerini korurken, Danimarka’nın en büyük partisi Sosyal Demokratlar, geçen ay ülkeye gelen Batılı olmayan sığınmacıların Kuzey Afrika’daki kamplara gönderilmesini ve iltica verilmemesini istedi.