Küçük piyanistin gururlandıran başarısı

Dünyanın birçok ülkesinden 16 yaşıtını geride bırakan Tunay Kurban, elde ettiği başarıyla ailesine ve ülkesine gurur yaşattı.

Tunay Kurban'ın piyano ile tanışması, henüz 4 yaşındayken ağabeyi evde müzik dersi aldığı sırada başladı. Küçük kızın piyano sevgisini ilk kez evlerine gelen piyano öğretmeni fark etti. Minik Tunay, bir süre sonra aynı piyano öğretmeninden eğitim aldı.

- "Türkiye'yi temsil edip derece kazanmak beni gururlandırdı"

Tunay Kurban, ne zaman piyanonun tuşlarına dokunsa kendisini çok huzurlu hissettiğini söyledi.

Ailesinin kendisine çok büyük destek verdiğini dile getiren Kurban, "Her başarı beni yeni hedeflere yöneltiyor. Son olarak Milano'da dereceye girdim. Çaldıkça kendime olan güvenim artıyor. Ülkemi ve ailemi gururlandırdığım için çok sevinçliyim. İnşallah yeni başarılara emin adımlarla ilerleyeceğim." dedi.

Kurban, konservatuvarda piyona eğitimi almak istediğini ifade etti.

Mesleğinin müzikle ilgili olmasını hedeflediğini aktaran Kurban, "Onun için şimdiden hazırlık yapıyorum. Ailem ve okulda arkadaşlarım bana bu konuda çok destek oluyor. Beni örnek alan bazı arkadaşlarımın piyano çalmaya başlaması beni çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Piyano öğretmeni Demet Eytemiz de Tunay ile 3 yıldır çalıştıklarını anlattı. Öğrencisinin kısa sürede güzel başarılara imza attığını vurgulayan Eytemiz, "Konservatuvar öğrencisi gibi birinci plana müziği alıyor. Bu yarışmayı bir amatör olarak kazanması büyük başarıdır. Müzik insanların yaşantısında çok önemli bir yere sahip. Özellikle de gelişme çağındaki çocukların müzikle ilgilenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Anne Vefa Kurban da kızıyla her zaman gurur duyduğunu söylerken, baba Asıf Kurban kızını piyano çalarken dinlemeyi çok sevdiğini, onun ileride iyi bir piyanist olacağına inandığını dile getirdi.

