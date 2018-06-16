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"Küçük Prens"in yazarının aşk mektubu açık artırmayla satıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 23:58 | Son Güncelleme

Saint Exupery'nin yazdığı 11 sayfalık mektubun, yazarın II. Dünya Savaşı'nda uçağıyla birlikte kaybolmadan önceki son yazışması olduğu tahmin ediliyor

PARİS (AA) - Fransız yazar Antoine de Saint-Exupery'nin savaştayken sevgilisine yazdığı, üzerinde yazarın yaptığı sulu boya bir resmin olduğu aşk mektubu, Paris'te açık artırmada satıldı.

Resimli mektup, Artcurial Müzayede Evi tarafından düzenlenen, yazara ait 49 parça imzalı el yazması eserin yer aldığı açık artırmada 240 bin 500 avroya (1 milyon 320 bin lira) alıcı buldu.

Müzayede Evi'nden, Saint Exupery'nin 1942 yılında, II. Dünya Savaşı'nda Kuzey Afrika'da Özgür Fransız Hava Kuvvetlerinde pilot olarak görev yaparken yazdığı mektubun, muhtemelen yazarın hayattayken yaptığı son yazışma olduğu belirtildi.

Mektubun başına konulan sulu boya resimde, "Küçük Prens" kitabındaki prens karakterine benzer bir erkek çocuk figürünün küçük gezegenin tepesindeki masasının başında uzun bir parşomeni yazılarla doldurduğu görülüyor. Resimde Prens'in uzun atkısı boşluğa uzanırken, masasına bir kuş konuyor.

Saint-Exupery, 1944 yılında Akdeniz'de bir keşif görevi sırasında uçağıyla birlikte kaybolmuştu. Yazarın, savaş yıllarında kaleme aldığı ve ölümünden sonra yayınlanan resimli çocuk kitabı "Küçük Prens", dünyada en fazla sayıda dile çevrilen kitaplardan biri olmuştu.

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