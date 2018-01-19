Küçük Sıla, karne günü toprağa verildi

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde, beyin tümörü tedavisi gören Sıla Nur Aksu (10), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Küçük kız, gözyaşları arasında toprağa verildi.Bafra ilçesi İsmet İnönü İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Sıla Nur Aksu, bir süre önce yakalandığı beyin tümörü hastalığı nedeniyle evde eğitim görmeye başladı. Hastalık sebebiyle 12 ameliyat olan Sıla Nur'un öğretmenleri, iki gün önce evine giderek sürpriz doğum günü partisi yaptı. Dün saat 15.00 sıralarında evinde kalp krizi geçiren Sıla Nur, hayatını kaybetti. Küçük kızın ölümü ailesini yasa boğdu. Sıla Nur için bugün cenaze töreni düzenlendi. Evinden alınan cenazesi Tabakhane Camisi'ne getirildi. Burada cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası küçük kız, Bafra Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi. Cenaze törenine Bafra Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Çamaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, okul müdürleri, öğretmenleri, sınıf arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
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