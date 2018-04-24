Küçük tiyatroculardan büyük performans

Beykoz Belediyesi ile Beykoz Vakfı tarafından düzenlenen 80 Günde Devr-i Alem adlı tiyatro oyunu Beykoz Vakfı tiyatro öğrencileri tarafından sahnelendi.
Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezinde 23 Nisan akşamı seyirciyle buluşan Beykoz Vakfı Tiyatrosu çocuk oyuncuları sergiledikleri performansla büyükleri aratmadı. Beykoz Vakfı’nda kurs gören 7-15 yaş aralığındaki çocukların yaklaşık 4 aylık eğitimler sonucu sahneledikleri oyunu çocukların aileleri, öğretmenler, öğrenciler ve sanatsever ilçe sakinleri izledi. Yazar, yönetmen ve oyuncu Göksel Arslan tarafından yönetilen, tiyatroseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleşen oyunda Bay Phileas Fogg’un dünyanın çevresini 80 günde dolaşabileceğini iddia ettiği 80 Günde Devr-i Alem hikayesi ele alındı. Gecenin sonunda tiyatro severler oyuncuların performansını ayakta alkışladı.
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