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Küçük yaşta kaçıp evlendiği eşi cezaevine girince çocuklarıyla ortada kaldı

GÜNCEL HABERLERİ | 28.01.2018 18:18 | Son Güncelleme 33 dakika önce

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, 8 yıl önce 15 yaşındayken kaçıp, 4 yıl sonra evlendiği eşi, hakkında açılan kamu davasında toplam 18 yıl hapis cezası alınca Nejla Demir, 3 çocuğu ile ortada kaldı. Astım hastası olduğu için çalışamadığını belirten Demir, yetkililerden yardım istedi.

İncirliova'nın Acarlar Mahallesi'nde yaşayan Nejla Demir, 2009 yılında 15 yaşındayken, gönlünü kaptırdığı o dönem 19 yaşında olan Ersin Demir ile kaçtı. Babası, şikayetçi oldu. Ancak, daha sonra şikayetini geri çekti. İkili, 4 yıl sonra evlendi, Ersin Demir hakkında çocuk yaşta kızı alıkoymak ve cinsel istismar suçundan kamu davası açıldı. Bu süreçte çiftin 3 çocukları oldu. Dava, geçen yıl sonuçlandı. Hakkındaki 2010 yılında işlediği 'çalıntı eşyayı satın almak' suçuyla birlikte toplam 18 yıl hapis cezası bulunan ve bir yıldır aranan Demir, geçen 24 Ocak'ta evinde yakalanıp, tutuklandı.

ÇOCUKLARIYLA ORTADA KALDI

Eşinin tutuklanmasının ardından çocukları E.D. (8), N.D. (6) ve G.D. (2) ile ortada kalan Nejla Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e seslenerek yardım istedi. Demir, "2009 yılında severek eşimle kaçtık. Daha sonra ilk çocuğumuz dünyaya geldi. Babam şikayetini geri çekse de kamu davası açıldı. Eşim, bugüne kadar bana her anlamda sahip çıktı. Biz birbirimizi çok seviyoruz. Eşim benim annem, babam, kardeşim her şeyim oldu. Şimdi cinsel istismar diye açılan dava nedeniyle şu an cezaevinde. Benim ondan başka kimsem yok. Çocuklarım babasız kaldı. Onlara kim sahip çıkacak. Biz hırsızlık yapmadık, adam öldürmedik, sadece yuva kurduk. Biz şimdi nereye gideceğiz, kime sığınacağız? Eşime ceza verilecekse, ev hapsi verin hiç olmazsa onun gölgesinde yaşayayım? " diyerek, gözyaşı döktü.

Demir, çocukları gibi kendisinin de astım hastası olduğunu, sürekli ilaç kullandığını bu nedenle çalışamadığını da vurgulayıp, "Evim kira. Bırakın kira ödemeyi, ne yiyip, içeceğiz" diyerek, kendilerine yardım edilmesini istedi.

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