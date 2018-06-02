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Küçük yaştaki sürücünün kullandığı otomobil kaza yaptı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 22:38 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da başka bir araçla çarpışan otomobilin sürücüsü 14 yaşındaki çocuk ile yanında bulunan 10 yaşındaki akrabası yaralandı

Siverek ilçesinde başka bir araçla çarpışan otomobilin sürücüsü çocuk ile yanında bulunan 10 yaşındaki akrabası yaralandı.

G.İ. (14) idaresindeki 63 ZP 833 plakalı otomobil, Karakoyun Mahallesi'nde Mikail Akelma yönetimindeki 01 UM 018 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan G.İ. ile yanında bulunan akrabası Ü.İ. (10), 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
çocuk sürücü Kaza Siverek Şanlıurfa

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