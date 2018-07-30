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Küçükbaş hayvan yüklü kamyonet otomobile çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 16:36 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Patnos ilçesindeki kazada 2 kişi yaralandı, 20 küçükbaş hayvan telef oldu

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, küçükbaş hayvan yüklü kamyonetin bir otomobil ile yüksek gerilim hattına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı, 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

Ağrı'dan aldığı küçükbaş hayvanları Mardin'e götürmek isteyen Aydın Nas yönetimindeki 47 NC 669 plakalı kamyonet, Patnos-Ağrı karayolunda Onur Emrah Tutar'ın kullandığı 06 TT 083 plakalı otomobille çarpıştı.

Savrulan kamyonet, yol kenarındaki yüksek gerilim hattına çarparak durabildi.

Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayda, 20 küçükbaş hayvan da telef oldu.

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20 küçükbaş hayvan telef oldu Ağrı Patnos

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