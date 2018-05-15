Küçükbaş hayvan yüklü tır otomobile çarptı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da küçükbaş hayvan yüklü tırın otomobile çarparak şarampole devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı, 85 koyun telef oldu.
Alınan bilgiye göre, küçükbaş hayvan yüklü Kadir Gül yönetimindeki 27 F 6970 plakalı tır, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 65. kilometresinde, aynı istikametteki sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 01 BP 206 plakalı otomobile yandan çarparak şarampole devrildi.
Kazada, sürücüler ve her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza sonucu tırdaki 85 koyun da telef oldu.
Tır sürücüsü Gül'ün Diyarbakır'ın Çermik ilçesinden aldığı küçükbaş hayvanları Maden ilçesine bağlı Altıntarla köyündeki otlak alana götürdüğü öğrenildi.
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