HABER

Küçükcan'dan uluslararası topluma "teröre destek" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 01:17 | Son Güncelleme

AK Parti Adana Milletvekili Talip Küçükcan: - "Uluslararası toplum bölgedeki terör örgütlerini silahlandırmayı bırakmalı" - "Terör örgütlerine verilen destek sürerse, bu Suriye’nin parçalanmasına gider ve bu senaryodan DEAŞ ve benzeri örgütler yararlanır"

OXFORD (AA) - AK Parti Adana Milletvekili Talip Küçükcan, uluslararası toplumun, terör örgütü DEAŞ Avrupa'da saldırılar düzenleyene dek bu örgütle mücadeleye yeterli ilgiyi göstermediğini söyledi.

Oxford Körfez ve Arap Yarımadadı Çalışmaları Forumu (OXGAPS) kapsamında TRT World Araştırma Merkezinin düzenlediği “Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesinde Düzen Arayışı” başlıklı panelde konuşan Küçükcan, “Bugün bu toplantıda DEAŞ üzerinde duruyoruz ancak daha geniş bakmalıyız, çünkü bölge ülkelerini istikrarsızlaştıran çok sayıda devlet dışı aktör de var.” dedi.

Bölgede terörü doğuran koşulların ortadan kaldırılması için uluslararası toplumun iş birliğine ihtiyaç olduğunu belirten Küçükcan, şunları kaydetti:

“Suriye’de ve bölgede bir düzen oluşturulmadıkça terör ve güvenlik tehdidini ortadan kaldıramayacağımızı anlamalıyız. Uluslararası toplum bölgedeki terör örgütlerini silahlandırmayı bırakmalı.Terör örgütlerine verilen destek sürerse, bu Suriye’nin parçalanmasına gider ve bu senaryodan DEAŞ ve benzeri örgütler yararlanır.”

- Irak'ın işgali milat

DEAŞ ve benzeri terör örgütlerini ortaya çıkaran ortama bakılması gerektiğini belirten Küçükcan, bunda önemli bir faktörün Suriye, Irak, Yemen ve Libya gibi “başarısız devletler” olduğunu söyledi.

Irak’ın bu ülkede yapılan seçimler ile hassas bir denge üzerinde olduğunu belirten Küçükcan, diğer ülkelerde ise merkezi otoritenin ortadan kalktığına dikkat çekti. Küçükcan, bu ülkelerdeki istikrarsızlık ortamının terör örgütleri ve devlet dışı aktörler için verimli bir zemin oluşturduğunu kaydetti.

Ortadoğuda son istikrarsızlık sürecinin Irak’ın 2003 yılındaki işgali ile başladığını belirten Küçükcan, bunun bir dizi terör örgütü ile devlet dışı silahlı grupları ve etnik ve mezhepsel çatışmaları doğurduğunu söyledi. Küçükcan, bir dizi silahlı çatışmayı beraberinde getiren Arap Baharının da bu süreci körüklediğini ifade etti.

- Uluslararası toplumun ilgisizliği

Bölgedeki durumun kötüleşmesinde uluslararası toplumun ilgisizliğinin de katkısı olduğunu anlatan Küçükcan, “DEAŞ ortaya çıktığında yeterli dikkati çekmedi. Örgüt Avrupa’da ve dünyanın başka yerlerinde saldırılara başlayınca ve buralardan örgüte katılımlar başlayınca, DEAŞ’a karşı yoğunlaşan bir mücadeleye şahit olduk.” diye konuştu.

“DEAŞ ile mücadele için farklı ülkelerin bir araya gelmesi tabii ki memnuniyet verici” ifadesini kullanan Küçükcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak bence bir dizi hata ve eksiklik de oldu DEAŞ ile mücadelede. Terör örgütlerine ve özellikle Suriye’de ortaya çıkan devlet dışı aktörlere karşı kapsayıcı bir yaklaşımın bulunmamaması önemli bir eksiklik. Herkes terörün küresel bir tehdit olduğunu söylüyor ama iş DEAŞ’a gelince, kapsamlı bir yaklaşım oluşturulmadığını görüyoruz.Çünkü DEAŞ sadece silahlı bir örgüt değil, ideolojik bir etkisi de var.”

Panele Küçükcan’ın yanı sıra TRT El Arabia Genel Yayın Yönetmeni Resul Serdar Ataş, Kıbrıs Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu ve Chatham House Ortadoğu Direktörü Claire Spencer da katıldı.

Trump'ın duyurduğu operasyon Sakarya'da başladı!Trump'ın duyurduğu operasyon Sakarya'da başladı!
Düz kontak fareleri bu halde yakalandı!Düz kontak fareleri bu halde yakalandı!
Sır perdesi çözülemedi! Bu tabutta 2 cenaze varSır perdesi çözülemedi! Bu tabutta 2 cenaze var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DEAŞ ingiltere Oxford OXGAPS Resul Serdar Ataş Talip Küçükcan trt world

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Muharrem İnce'ye: Hödük

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Muharrem İnce'ye: Hödük

Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert uyarı: Geniş kapsamlı askeri operasyonlara hazırız

Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert uyarı: Geniş kapsamlı askeri operasyonlara hazırız

Galatasaray 2 - 0 Yeni Malatyaspor maç özeti (Puan durumu)

Galatasaray 2 - 0 Yeni Malatyaspor maç özeti (Puan durumu)

ANAR Genel Müdürü, 24 Haziran seçimleri için son anket sonucunu açıkladı

ANAR Genel Müdürü, 24 Haziran seçimleri için son anket sonucunu açıkladı

İşte Ozan Tufan'ın yeni takımı!

İşte Ozan Tufan'ın yeni takımı!

ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, 24 Haziran erkem seçimiyle ilgili ankette düzeltme yaptı

ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, 24 Haziran erkem seçimiyle ilgili ankette düzeltme yaptı

İlginizi Çekebilir

Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert uyarı: Geniş kapsamlı askeri operasyonlara hazırız

Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert uyarı: Geniş kapsamlı askeri operasyonlara hazırız

Ayasofya Meydanı'nda sabah namazı kılındı

Ayasofya Meydanı'nda sabah namazı kılındı

Genç kız metrobüsteki tacizi anlattı: Kalçama çarpmasını kaza sandım

Genç kız metrobüsteki tacizi anlattı: Kalçama çarpmasını kaza sandım

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Çorum'da mezarlıktaki gizemli kız hakkında valilikten açıklama

Çorum'da mezarlıktaki gizemli kız hakkında valilikten açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eşeğe çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı

Eşeğe çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı

Hatay'da feci kaza: Yaralı var

Hatay'da feci kaza: Yaralı var

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 12 Mayıs 2018 Sayısal Loto sonuçları

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 12 Mayıs 2018 Sayısal Loto sonuçları

İdlib'de bomba yüklü araç patladı: En az 12 kişi hayatını kaybetti

İdlib'de bomba yüklü araç patladı: En az 12 kişi hayatını kaybetti

Sosyal medyada 'Yok laiklik elden gidiyor' sözüyle viral olan yaşlı adam yine objektiflere yansıdı!

Sosyal medyada 'Yok laiklik elden gidiyor' sözüyle viral olan yaşlı adam yine objektiflere yansıdı!

Resimli Anneler Günü mesajları 2018: En güzel ve orijinal Anneler günü mesajları (Kısa, Uzun)

Resimli Anneler Günü mesajları 2018: En güzel ve orijinal Anneler günü mesajları (Kısa, Uzun)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.