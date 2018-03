Küçükçekmece Belediyesi’nden down sendromlu çocuklar için anlamlı karar

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla alınan kararla Küçükçekmece Belediyesi Halkalı Sosyal Tesisleri’nde her pazartesi günü down sendromlu çocuklar ve aileleri ücretsiz olarak ağırlanacak. Down sendromlu çocukların sosyalleşmesi ve yaşıtlarıyla bir araya gelerek aktivitelerde bulunmalarına imkan sağlamak amacıyla başlatılan proje aileleri oldukça mutlu etti.

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde down sendromlu çocuklar ve aileleri için anlamlı bir adım atıldı. Küçükçekmece Belediyesi, aldığı kararla Küçükçekmece Belediyesi Halkalı Sosyal Tesisleri’nde her pazartesi gününü down sendromlu çocuklar ve aileleri için ayırdı. Kararla tesiste her pazartesi down sendromlu çocuklar ve ailelerine ücretsiz hizmet verilecek. Selçuklu Parkı’nda çocuklarla bir araya gelen Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz de kararı çocuklar ve aileleri ile paylaştı. Aileler memnuniyetini dile getirirken etkinlik kapsamında down sendromlu çocuklar da önce parkta gönüllerince eğlendi sonra animatörlerle birlikte müzikler eşliğinde halaylar çekti. Ardından da parkın içinde bulunan Küçükçekmece Belediyesi Halkalı Sosyal Tesisleri’nde aileleriyle birlikte kendileri için hazırlanan ikramları yedi. Down sendromlu çocukların sosyalleşmesi ve yaşıtlarıyla bir araya gelerek aktivitelerde bulunmalarına imkan sağlamak amacıyla başlatılan proje ise aileleri de oldukça mutlu etti.

“Artık her pazartesi bu parkta buluşacağız”

Dowv sendromlu çocuklar ve ailelerinin gönüllerince eğlenmesi için bir günü onlara ayırdıklarını ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, “Bu gün özel çocuklarımızla birlikteyiz down sendromu bir hastalık değil bunlar özel çocuklarımız. Bu çocuklarımızla ve ailelerimizle artık her pazartesi bu parkta buluşacağız. Onların eğlenmelerini birbirlerini daha iyi tanımalarını sağlayacağız. Neşelerine ortak olacağız burada onlara küçük ikramlarımız olacak. Aileleri ve çocuklarımız için farklı bir gün yaşatmaya çalışacağız. Down sendromlu çocuklarımızın aileleri, çocuklarının sosyalleşeceği mekanlar arıyorlar. Ben bu projelerin gelişerek çoğalacağını düşünüyorum. Onların mutluluğunu görmek bizim için keyifli” dedi.

“Haftanın bir günü çocuklarımızla birlikte bizim çok memnunuz”

Her pazartesi günü Küçükçekmece’deki tesiste down sendromlu çocuklar ve ailelerinin ücretsiz bir şekilde ağırlanacak olmasının çok güzel bir uygulama olduğunu belirten Nagihan Kahraman, “Çok güzel buluyorum hemen hemen her sene belediyemizin uyguladığı eğlenceler bunlar. Çok memnunuz çocukları için çok güzel bir aktivite, sosyalleşiyorlar. Haftanın bir günü çocuklarımızla birlikte bizim çok memnunuz” diye konuştu.

Etkinlik kapsamında Başkan Karadeniz, çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti.