Küçükçekmece Belediyesi’nden uygulamalı afet eğitimi

Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Amirliği ekipleri site çalışanlarına uygulamalı afet bilinci eğitimi vererek, afet sırasında kullanılan aletleri tanıttı.

Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Amirliği, Avrupa Konutları 3 sitesinin çalışanlarına uygulamalı afet bilinci eğitimi vererek, afet sırasında kullanılan aletleri tanıttı. Halkalı, Avrupa Konutları 3 sitesinde gerçekleşen uygulamalı eğitimde konuşan Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Amiri Emrah Karataş, herhangi bir afet sırasında hayatta kalmak için yapılması gerekenleri anlattı. “İlk 72 saat, altın saatler çok önemli”

Dünya üzerinde ilk 72 saatte tüm vatandaşına yardım götürebilen ülke olmadığını kaydeden Emrah Karataş, bu nedenle ilk 72 saatte hayatta kalmanın çok önemli olduğunu söyledi. İnsanların 72 saat açlığa dayanabileceğini ancak susuzluğa dayanamadığını ifade eden Emrah Karataş, “Bu saatlere bu nedenle altın saatler diyoruz. 72 saat susuz kalan biri ölür. Bu nedenle bu 72 saatte biz sizlere ulaşana kadar siz başınızın çaresine bakmalısınız. Biz size ulaşana kadar hayatta kalmak sizin vatandaşlık göreviniz. Konteynerin içerisinde bir insanın hayatını kurtaracak her türlü malzeme var. Bunu kullanmanız gerekiyor” dedi.

“Hayatta kalmak için evdeki eşyaları sabitleyin”

Depremde en büyük ölüm oranının sabitlenmeyen eşyalardan kaynaklandığını vurgulayan Karataş, “Duvar üstüne yıkılıp ölenlerin sayısı yüzde 10. En büyük oran yüzde 33 oranla dış kapının önüne konan dolapların devrilmesi sonucu insanların dışarı çıkamaması. Evdeki bu eşyaları sabitleyeceğiz. Vitrindir, televizyondur bunları sabitleyeceğiz ki dışarı çıkabilelim” diye konuştu. “Metal ve camdan uzak durun, kitaplara güvenin”

Afet öncesi, afet anında ve afet sonrasında yapılması gerekenler olduğunu belirten Emrah Karataş, deprem anında hayatta kalmak için ise ‘Çök, Kapan, Tutun’ yönteminin uygulanması gerektiğini kaydetti. Karataş, “Dizlerinizin üzerinde yere çökün, ellerinizle başınızı kapatın ve yanında durduğunuz eşyaya tutunun ki size çarpmasın. Cam veya metal bir eşyanın yanında durmayın, masa, kitaplık, ya da kitaplarınız varsa onların yanında durun. En sağlam şey kitaplardır. 99 depreminde metal bir eşyanın yanında durarak ’çök, kapan, tutun’ yöntemini uygulayan bir çocuk, metallerin kırılıp vücuduna girmesi sonucu hayatını kaybetti” şeklinde konuştu.