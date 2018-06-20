HABER

KÜÇÜKÇEKMECE D100 KARAYOLU'NDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 10:02 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Ersan SAN İstanbul DHA Küçükçekmece D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana gelen trafik kazasında bir araç içindeki sürücü bulunduğu yerde şıkıştı.

Haber-Kamera: Ersan SAN İstanbul DHA
Küçükçekmece D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana gelen trafik kazasında bir araç içindeki sürücü bulunduğu yerde şıkıştı. 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine tfaiye ekiplerinin sürücüyü kurtarma çalışmaları devam ediyor. Karayolu trafiği kontrollü olarak tek şeritten sağlanırken, yer yer trafikte aksamalar yaşanıyor.

Görüntü dökümü:
---------------
-Kazanın olduğu yer
-Sürücüyü kurtarma çalışmaları
-Trafikten detaylar

PARTNERBu uygulamalara dikkat edin! Telefonunuzu yiyip bitiriyor...Bu uygulamalara dikkat edin! Telefonunuzu yiyip bitiriyor...
Muşlu çiftçi biber üretimini sevdiMuşlu çiftçi biber üretimini sevdi
Doç. Dr. Kavaklı: Mülteci statüsündeki kişilere hakları verilmeliDoç. Dr. Kavaklı: Mülteci statüsündeki kişilere hakları verilmeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kurban Bayramı ne zaman 2018? Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Kurban Bayramı ne zaman 2018? Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Eskişehir'de katliam gibi kaza! 5 ölü...

Eskişehir'de katliam gibi kaza! 5 ölü...

Hakkari'de ormanlık alanda deşifre oldu! Buradan izliyorlarmış

Hakkari'de ormanlık alanda deşifre oldu! Buradan izliyorlarmış

YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? YSK sınavları (TYT ve AYT) ne zaman?

YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? YSK sınavları (TYT ve AYT) ne zaman?

Son dakika! E-5'te zincirleme kaza: Trafik kilitlendi

Son dakika! E-5'te zincirleme kaza: Trafik kilitlendi

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.