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Küçükçekmece’de PTT şubesinde büyük soygun!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 17:50 | Son Güncelleme

Küçükçekmece’de PTT şubesine gelen silahlı ve maskeli soyguncular, 11 bin lirayı alarak kaçtı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay, Yeni Mahalle Birinci Er Caddesi üzerindeki PTT şubesinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Maskeli ve silahlı iki kişi PTT şubesine girerek silah doğrultup çalışanları etkisiz hale getirdi.

İZLERİNİ KAYBETTİRDİLER

Veznelerde bulunan 11 bin lirayı gasp eden soygunculara yaya olarak kaçmaya başladı. Bazı mahalle sakinleri soyguncuları bir süre kovaladı. Soyguncular, kendilerini kovalayan mahalleliye doğru silahla ateş ederek izlerini kaybettirdi. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevre güvenliği aldıktan sonra delil araştırması yaptı.

Soyguncuların yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

OLAY ANI KAMERADA

Polis, PTT şubesinin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. İncelemede soygun anının saniye saniye kameraya yansıdığı ortaya çıktı. Görüntüde, maskeli iki kişnin, içeri girdikten sonra çalışanları etkisiz hale geitirip soygun yaptıktan sonra dışarı çıktıkları görülüyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
ptt soygun istanbul Küçükçekmece

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Çok büyük soygunmuş, böyle başlık mı olur? Hepi topu 2000 Euro.. :)
11.000 TL ve büyük soygun!Pehhhhh
Simdiki zamanda 2bin euro yapiyor aman ne buyuk soygun
BÜYÜKMÜ ?
Büyük soygun; ha ha ha
Büyük deyince bende milyonlar gitti sandım adam ihdiyacı kadar almış devletin malı deniz yemiyen keriz mantığıyla milyon tirilyon milyar çalanlar neden haber olmaz bunda bir teslik var(!!!)
Piyasada helal para kazanan namuslu dürüst insan kalmadı.Bir esnaf olarak söylüyorum piyasada kimsenin kimseye güveni kalmadı.İnsanlar güvensizlik yüzünden ticaret yapamaz evine ekmek götüremez duruma geldi.Herkes birbirini dolandırıcı veya hırsız olarak görüyor.Ticaret durma noktasına geldi.Bu duruma sebep olanlar kendilerininde aynı gemide olduğunu unutmasınlar
Bu 550 millet vekilli ne iş yaparlar,Gece demiyorlar,gündüz demiyorlar insanları,mağazaları evleri,arabaları hırsızlık diz boyu bir yasa kanun çıkarıp cezaları artıramıyorlar öyle bir kanun yapacaksın ki hırsızlık yaparken düşünsün vatandaşın malına canına kast edenleri cezasını çekecek
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