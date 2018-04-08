HABER

KÜÇÜKÇEKMECE'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 04:01 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA Küçükçekmece'de gece saatlerinde 3 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA
Küçükçekmece'de gece saatlerinde 3 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan binanın çatısına müdahale etti. İtfaiye ekipleri binanın en üst katındaki bir dairede oturan ve son anda uykudan uyanarak pencereye çıkan bir kişiyi kurtardı.

Yangın Küçükçekmece, Söğütlüçeşme Mahallesi'nde gece saat 01:30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Gülbahar Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binanın çatısını sardı. Komşularının apartmanlarından alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan binanın çatısına hemen müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekledi.

UYKUSUNDAN UYANARAK PENCEREYE ÇIKAN BİR KİŞİ SON ANDA KURTARILDI
İtfaiye ekipleri çatısı yanan binaya her iki cepheden de müdahale ederek kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak diğer binalara sıçramadan söndürüldü. İtfaiye ekipleri daha sonra binada soğutma çalışması yaptı. Ayrıca tek tek katları da dolaşan itfaiye ekipleri binada oturan vatandaşları tahliye etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sırasında 3 katlı binanın en üst katında oturan ve ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir kişi ise son anda uykusundan uyanarak pencereye çıktı. Dumanların yükseldiği daireden cama çıkan kişiyi gören mahalle sakinleri pencerede durması için uyarıda bulundu. İtfaiye ekipleri de merdiven yardımıyla pencerede bekleyen kişiyi alarak aşağı indirdi. Son anda kurtarılan kişi sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak ambulans ile hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ALEV ALEV YANAN BİNANIN ÇATISI CEP TELEFONU KAMERASINDA
Yangın çıkan binanın alev alev yanması vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde 3 katlı binanın çatısının tamamen yandığı görülüyor. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de yangına müdahale etmesi görülüyor. Bu arada mahallede korku ve panik yaşayan vatandaşlarında olduğu da görülüyor. Ayrıca binanın çatısından aşağıya ateş parçalarının düştüğü görülüyor.
İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
------------------------
- Olayın meydana geldiği yer
- İtfaiye ekiplerinin çalışması
- Pencerede duran vatandaş
- Vatandaşın kurtarılması
- Sağlık ekiplerinin müdahalesi
- Polis ekiplerinin çalışması
- Görgü tanığı ile röp
- Genel ve detaylar

Ek Görüntü:
--------------------
- Vatandaşlara ait görüntüler
- Binanın çatısının alev alev yanması
- İtfaiye ekiplerinin gelmesi
- Mahallede ki korku ve panik anları
- Genel ve detaylar

Hastanede çıkan yangının sebebi belli olduHastanede çıkan yangının sebebi belli oldu
Düşen Türk jetindeki FDR hafızası bulunduDüşen Türk jetindeki FDR hafızası bulundu
Hastane yangınında yine aynı soru!Hastane yangınında yine aynı soru!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

Bolu'da gece yarısı şiddetli deprem! Birçok şehirde hissedildi! (Kandilli son depremler)

Bolu'da gece yarısı şiddetli deprem! Birçok şehirde hissedildi! (Kandilli son depremler)

Gelin ve damat 'evet' dedi, Erdoğan itiraz etti: Ben farklı düşünüyorum

Gelin ve damat 'evet' dedi, Erdoğan itiraz etti: Ben farklı düşünüyorum

Cenk Tosun, Everton-Liverpool maçına damga vurdu

Cenk Tosun, Everton-Liverpool maçına damga vurdu

HDP'den Kuzey Irak'ta sürpriz görüşme

HDP'den Kuzey Irak'ta sürpriz görüşme

Torba Yasa'dan gençlere çifte maaş şansı çıktı

Torba Yasa'dan gençlere çifte maaş şansı çıktı

İlginizi Çekebilir

Serkan Çelebi yakalandı!

Serkan Çelebi yakalandı!

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Kayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazı: Kayınpeder de şehvet uyandırır mı?

Kayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazı: Kayınpeder de şehvet uyandırır mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Küçükçekmece'de korkutan yangın

Küçükçekmece'de korkutan yangın

Katliam göz göre göre gelmiş! Hocaların çığlığı hiç duyulmamış!

Katliam göz göre göre gelmiş! Hocaların çığlığı hiç duyulmamış!

Bolu'da gece yarısı şiddetli deprem! Birçok şehirde hissedildi! (Kandilli son depremler)

Bolu'da gece yarısı şiddetli deprem! Birçok şehirde hissedildi! (Kandilli son depremler)

PKK'ya ağır darbe! Ele geçirildi

PKK'ya ağır darbe! Ele geçirildi

Gelin ve damat 'evet' dedi, Erdoğan itiraz etti: Ben farklı düşünüyorum

Gelin ve damat 'evet' dedi, Erdoğan itiraz etti: Ben farklı düşünüyorum

Canan Karatay yine ezber bozdu

Canan Karatay yine ezber bozdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.