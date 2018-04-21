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Küçükçekmece'de cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 10:24 | Son Güncelleme

Yaşar Altın'ın boş bir arazide tüfekle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan ağabeyi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de ava gittiği boş arazide Yaşar A'nın (27) öldürülmesi olayına ilişkin gözaltına alınan ağabeyi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 18 Ocak'ta Küçükçekmece gölü civarındaki boş arazide ceset gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedin Yaşar A'ya ait olduğunu belirledi.

Çevrede teknik çalışma başlatan ekipler, olay günü cesedin bulunduğu alanda sinyal veren cep telefonlarını incelemeye aldı. Bölgede Altın'ın ağabeyinin cep telefonunun sinyalinin bulunması üzerine ağabey Şenol A'nın da aralarında bulunduğu aile üyesi 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bölge civarındaki güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen ekipler, olay günü Yaşar A'nın ava çıktığını, bir süre sonra peşinden ağabeyinin aynı bölgeye gittiğini, yaklaşık 20 dakika sonra ağabeyin bölgeden koşarak uzaklaştığını tespit etti.

Emniyetteki ifadesinde ağabey Şenol A. suçlamaları kabul etmezken, güvenlik kamera görüntüleri üzerine "O bölgede bir işim vardı. Kardeşimi orada görmedim." dediği öğrenildi.

Öte yandan Yaşar A'nın ava gittiği tüfekle öldürüldüğünün değerlendirildiği, tüfeğin olay yerinde bulunamadığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ağabey Şenol A. tutuklanırken, diğer 3 kişi serbest bırakıldı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet Cinayet Büro Amirliği Küçükçekmece Yaşar Altın

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