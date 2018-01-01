KÜÇÜKÇEKMECE'DE DOĞALGAZ PATLAMASI (1)

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İstanbul DHA
Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde doğalgaz boru hattında patlama yaşandı.
Ölen ya da yaralanın olmadığı patlama sonrası 4 katlı katlı binada ve bir araçta büyük çapta hasar oluştu.
Görüntü Dökümü:
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-Hasar gören bina ve araç
-Olay yerinden görüntüler
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