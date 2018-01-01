KÜÇÜKÇEKMECE'DE DOĞALGAZ PATLAMASI (1)

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İstanbul DHA

Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde doğalgaz boru hattında patlama yaşandı.

Ölen ya da yaralanın olmadığı patlama sonrası 4 katlı katlı binada ve bir araçta büyük çapta hasar oluştu.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Hasar gören bina ve araç

-Olay yerinden görüntüler

dhafeed