Küçükçekmece'de doğalgaz patlaması

Küçükçekmece’de kaldırım çalışması yapıldığı sırada iş makinesi doğalgaz borusunu deldi, patlama yaşandı.

Patlamayla birlikte alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı. Alevler 4 katlı bir bina ile araca da sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye alevleri söndürürken; bina ile araçta büyük çapta hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.