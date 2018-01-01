Küçükçekmece'de doğalgaz patlaması

Küçükçekmece’de kaldırım çalışması yapıldığı sırada iş makinesi doğalgaz borusunu deldi, patlama yaşandı.
Patlamayla birlikte alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı. Alevler 4 katlı bir bina ile araca da sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye alevleri söndürürken; bina ile araçta büyük çapta hasar oluştu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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