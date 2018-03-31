Küçükçekmece'de duvarlarında çatlaklar oluşan bina boşaltıldı

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de, duvarlarında çatlaklar oluşan ve merdiven altındaki kolonu yıkılan bina boşaltıldı.
Alınan bilgiye göre, Kanarya Mahallesi Civciv Sokağı'ndaki 3 katlı binanın duvarlarında dün henüz bilinmeyen nedenle çatlaklar oluştu. Bugün de binanın merdiveninin altındaki kolon yıkıldı. Bunun üzerine apartman sakinleri binayı terk etti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, zabıta ekipleri de binanın bulunduğu alanı şeritle kapattı.
Vatandaşlar, binanın girilebilir olup olmadığının belirlenmesini bekliyor.
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