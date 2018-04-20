Küçükçekmece'de gecekonduda yangın :1 ölü

Alper KORKMAZ /İSTANBUL, (DHA) - KÜÇÜKÇEKMECE'de bir gecekonduda çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Sefaköy Gültepe Mahallesi, Mor Sokak'taki gecekonduda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. 75 yaşındaki Nuri ve 73 yaşındaki Yeter Gürece çiftinin yaşadığı gecekonduyu bir anda alevler sardı. Yaşlı kadın, çevredekiler tarafından dışarı çıkarken, eşi Nuri Gürece içeride kaldı. Kısa sürede tüm evi saran alevlerin arasında kalan Nuri Gülece hayatını kaybetti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kontrol altına alarak kısa sürede söndürürken, evin içinde yaşlı adamın cesedine ulaşıldı. Gülece'nin cenazesi, itfaiye ekipleri tarafından evden çıkartıldı. Yaşlı adamın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, eşi Yeter Gülece ambulansla hastaneye götürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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