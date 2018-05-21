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Küçükçekmece'de otomobil göle düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 00:44 | Son Güncelleme

Göle düşen otomobildeki iki kişi, yüzerek kıyıya çıktı

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de göle düşen otomobildeki 2 kişi yüzerek kıyıya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Menekşe sahil yolunda 01 CEN 79 plakalı otomobiliyle Florya istikametine giden Alparslan Saruhan, aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, Küçükçekmece Gölü'ne düştü.

Saruhan ile otomobildeki arkadaşı, araçtan çıkıp yüzerek kıyıya ulaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kazazedelerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirledi.

Göldeki aracın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
göl Küçükçekmece otomobil

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