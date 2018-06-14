Küçükçekmece'de sahte parfüm operasyonu

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de bir imalathaneye düzenlenen operasyonda, çok sayıda sahte parfüm ele geçirildi.

Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki bir iş yerinde sahte parfüm imalatı yapıldığı yönünde ihbar alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adresi takibe aldı.

İmalathane olduğu tespit edilen iş yerine düzenlenen baskında, çok sayıda sahte parfüm ve üretimde kullanılan malzeme ele geçirildi. İş yerindeki iki şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

