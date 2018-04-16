KÜÇÜKÇEKMECE'DE SİLAH OPERASYONU

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA
Küçükçekmece'de polis ekipleri, silah ticareti yapılan bir eve baskın düzenledi. Operasyonda kurusıkıdan 10 tabanca, 19 şarjör ve matkap makinesi ele geçirildi.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde bir evde silah ticareti yapıldığı ihbarını aldı. Ekiplerin eve yaptığı baskında kurusıkıdan bozma 10 tabanca ile 19 şarjör ele geçirdi.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI
Operasyonda evde bulunan S.Ö. de gözaltına alındı. S.Ö.'nün emniyetteki ifadesinde, silahları cezaevinde tutuklu bulunan oğlu İ.D.Ö.'nün getirdiğini, kendisinin ilgisinin olmadığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Ö. sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Sergiden görüntü
-Silahlardan görüntü
-Matkap makinesinden görüntü
-Genel ve detaylar
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