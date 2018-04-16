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Küçükçekmece'de silah operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 12:40 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMECE'de polis ekipleri, silah ticareti yapılan bir eve baskın düzenledi.

Küçükçekmece'de silah operasyonu

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)- KÜÇÜKÇEKMECE'de polis ekipleri, silah ticareti yapılan bir eve baskın düzenledi. Operasyonda kurusıkıdan 10 tabanca, 19 şarjör ve matkap makinesi ele geçirildi.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde bir evde silah ticareti yapıldığı ihbarını aldı. Ekiplerin eve yaptığı baskında kurusıkıdan bozma 10 tabanca ile 19 şarjör ele geçirdi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI
Operasyonda evde bulunan S.Ö. de gözaltına alındı. S.Ö.'nün emniyetteki ifadesinde, silahları cezaevinde tutuklu bulunan oğlu İ.D.Ö.'nün getirdiğini, kendisinin ilgisinin olmadığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Ö. sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Küçükçekmece'de silah operasyonuKüçükçekmece'de silah operasyonuKüçükçekmece'de silah operasyonu

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