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Küçükçekmece'de silahlı soygun

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 19:11 | Son Güncelleme

Küçükçekmece'de silahlı soygun

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de PTT şubesine gelen silahlı iki kişi, görevlileri etkisiz hale getirdikten sonra yaklaşık 11 bin lirayı alıp kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Er Sokağı'ndaki PTT şubesine gelen yüzleri maskeli iki kişi, çalışanları silahla tehdit ederek etkisiz hale getirdi. Kasadaki bulunan 11 bin lira civarındaki parayı alan soyguncular kaçtı.

Görevlilerin haber vermesiyle PTT şubesine gelen Olay Yeri ve Parmak İzi İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yerinde delil incelemesi yaptı.

Asayiş ve karakol ekipleri ise soyguncuların yakalanması için bölgede uygulama başlattı.

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Küçükçekmece soygun

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