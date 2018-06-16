Küçükçekmece'de trafik kazası: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında araç içerisinde sıkışan 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolu Cennet Mahallesi mevkisinde, Ankara istikametinde seyreden K.S. idaresindeki 34 SR 3529 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce 34 GHN 31 plakalı araca arkadan, ardından bariyerlere çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan sürücü K.S, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan K.S, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 karayolunda trafik bir süre aksadı.

Kazanın ardından belediye ekipleri yolda kumlama çalışmasına başladı. Bu sırada yoldan geçen sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen bir otomobil de kumlama çalışması için yol kenarında bekleyen kamyonete arkadan çarptı. Sürücü, çarptıktan sonra otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

