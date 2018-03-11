HABER

Küçükçekmece'de Uber aracına ateş açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 01:31 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMECE'de akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi, durdurmak istediği Uber aracının sürücüsü durmayınca arkasından ateş açtı.

Küçükçekmece'de Uber aracına ateş açıldı

Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL,(DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi, durdurmak istediği Uber aracının sürücüsü durmayınca arkasından ateş açtı. Saldırı sonrası minibüse 4 kurşun isabet ederken, yolcu olmayan araçta sürücü yara almadan kurtuldu.

Olay Küçükçekmece'de akşam saat 18:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre isminin Yunus Emre olduğu öğrenilen Uber sürücüsü, kullandığı 34 YJ 1389 plakalı minibüsü ile müşteri beklemek için Halkalı istikametine hareket etti. Sürücücü Kanarya Mahallesi'nden geçerken, bir anda kimliği belirsiz bir kişi aracı durdurmak istedi. Sürücü durmayıp yoluna devam edince, şüpheli minibüse arkadan ateş açtı. Sürücü bir anda panikleyerek Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü'ne giderek aracının kurşunlandığını söyledi. Polis ekipleri de sürücüyü ifadesini almak üzere Kanarya Polis Merkezi'ne götürdü. Bu sırada da polis ekipleri saldırıya uğrayan minibüs üzerinde detaylı olay yeri çalışması yaptı.

Polis ekipleri yaptığı inceleme sonucunda minibüsün arka bagaj kapağında 3, araç içindeki koltukta da bir mermi girişi tespit etti. Polis ekipleri sürücüden aldığı bilgiler doğrultusunda şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Saldırıdan yara almadan kurtulan sürücü daha sonra polis merkezinden ayrıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

(FOTOĞRAFLI)

Küçükçekmece'de Uber aracına ateş açıldıKüçükçekmece'de Uber aracına ateş açıldıKüçükçekmece'de Uber aracına ateş açıldı

Taksim'de silah sesleri!Taksim'de silah sesleri!
İzmir'de kaçak dehşeti! 1 şehit, 2 yaralıİzmir'de kaçak dehşeti! 1 şehit, 2 yaralı
Abdullah Ağar'dan olay yaratacak Afrin iddiasıAbdullah Ağar'dan olay yaratacak Afrin iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Türkiye'den ABD'nin tehdidine yanıt: Tepki veririz

Türkiye'den ABD'nin tehdidine yanıt: Tepki veririz

Çukur'daki o sahnede şok detay! FETÖ ile ilgisi...

Çukur'daki o sahnede şok detay! FETÖ ile ilgisi...

Zonguldak'ta dehşet anları! Bıçakla önce vatandaşlara sonra polise saldırdı

Zonguldak'ta dehşet anları! Bıçakla önce vatandaşlara sonra polise saldırdı

Erdoğan'dan bira festivali sözleri

Erdoğan'dan bira festivali sözleri

Ümit Özat ile Şenol Güneş birbirine girdi!

Ümit Özat ile Şenol Güneş birbirine girdi!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Sizin gibi mafyalaşmış sarı taksilere bineceğimize insdına Uber
hangi araca bineceğime sarı taksiciler degil ben karar veririm
Diğer Haberler
İstanbul genelinde sis etkili oluyor

İstanbul genelinde sis etkili oluyor

Bağcılar'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Bağcılar'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Önemli davalara bakan emekli hakim kazada yaşamını yitirdi

Önemli davalara bakan emekli hakim kazada yaşamını yitirdi

Malatya itfaiyesinden Afrin ateşi

Malatya itfaiyesinden Afrin ateşi

Hatay ve Mersin'den acı haber: 2 şehit, 2 yaralı

Hatay ve Mersin'den acı haber: 2 şehit, 2 yaralı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan:

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.