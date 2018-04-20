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Küçükçekmece'de yangın: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 14:15 | Son Güncelleme

Tek katlı gecekonduda çıkan yangında 75 yaşındaki Nuri Gürece hayatını kaybetti, 73 yaşındaki eşi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de tek katlı gecekonduda çıkan yangında 75 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi, 73 yaşındaki eşi de yaralandı.

Gültepe Mahallesi Mor Sokak'taki tek katlı bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bir anda bütün evi sardı. Evde bulunan 73 yaşındaki Yeter Gürece, çevredeki vatandaşların yardımıyla dışarı çıkmayı başardı. İçeride bulunan eşi 75 yaşındaki Nuri Gürece ise yangında hayatını kaybetti.

Yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Hayatını kaybeden Gürece'nin cesedi, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yaralanan Yeter Gürece ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri evde yangınla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

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Küçükçekmece yangın

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