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Küçükçekmece'de yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 04:04 | Son Güncelleme

Dört katlı binanın çatısında çıkan yangında, en üst kattaki dairede uyuyakalan ve dumandan etkilenen bir kişiyi itfaiye kurtardı

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangında en üst kattaki dairede uyuyakalan ve dumandan etkilenen bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Söğütlü Çeşme Mahallesi Gülbahar Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Bu sırada en üst kattaki bir dairede uyuyakalan ve dumandan etkilenen bir kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin
ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış nedeni belirlenmeye çalışılıyor.

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itfaiye Küçükçekmece yangın

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